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Власти Перми признали неудовлетворительный уровень уборки тротуаров и гололёда

Власти Перми признали неудовлетворительный уровень уборки тротуаров и гололёда

25 декабря 2023, 09:51
Фото: телеграм-канал Эдуарда Соснина
Мэр сделал ответственным за этот участок работы одного из своих замов.

Власти Перми признали неудовлетворительный уровень уборки тротуаров и ликвидации гололёда в городе. Согласно сообщению в telegram-канале мэра Эдуарда Соснина, власти получили «большое количество обращений по гололёду и неубранным тротуарам».

Глава города сообщает, что «поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль». Подрядчикам поставлена задача оперативно расчищать тротуары от каши, а также проводить обработку противогололёдными материалами.

В ночь на улицах работало 173 единицы техники и 93 дорожных рабочих, днем количество рабочих увеличено почти в два раза.

#Пермь#Благоустройство#Уборка снега#Благоустройство города#Уборка улиц#Эдуард соснин
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