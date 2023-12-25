Власти Перми признали неудовлетворительный уровень уборки тротуаров и гололёда

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:52
Власти Перми признали неудовлетворительный уровень уборки тротуаров и ликвидации гололёда в городе. Согласно сообщению в telegram-канале мэра Эдуарда Соснина, власти получили «большое количество обращений по гололёду и неубранным тротуарам».
Глава города сообщает, что «поручил своему заместителю Дмитрию Галиханову взять этот вопрос на личный контроль». Подрядчикам поставлена задача оперативно расчищать тротуары от каши, а также проводить обработку противогололёдными материалами.
В ночь на улицах работало 173 единицы техники и 93 дорожных рабочих, днем количество рабочих увеличено почти в два раза.