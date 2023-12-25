Власти Перми рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В Перми в новогоднюю продлят работу общественного транспорта. По данным пресс-службы мэрии Перми, 31 декабря — это воскресенье, поэтому маршруты будут работать по графикам выходного дня до 23:00.
Затем ожидается перерыв, автобусы и трамваи вновь начнут работать с 01:00 1 января. Рейсы ожидаются раз в 30 минут до 4:00. Какие маршруты будут работать:
Кроме того, 1 января резко сократится количество автобусов и трамваем — их будет 50% от графиков выходного дня. Со 2 января общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию, а с 9 января вернется к привычному режиму работ.