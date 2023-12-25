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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 08:46

В Перми в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта до 4 утра

Власти Перми рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь

25 декабря 2023, 07:32
Фото: properm.ru

В Перми в новогоднюю ночь продлят работу общественного транспорта до 4 утра

До утра пермяков будут развозить 15 маршрутов.

В Перми в новогоднюю продлят работу общественного транспорта. По данным пресс-службы мэрии Перми, 31 декабря — это воскресенье, поэтому маршруты будут работать по графикам выходного дня до 23:00.

Затем ожидается перерыв, автобусы и трамваи вновь начнут работать с 01:00 1 января. Рейсы ожидаются раз в 30 минут до 4:00. Какие маршруты будут работать:

  • автобусы — № 1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77;
  • трамваи — № 4, 7 и 12.

Кроме того, 1 января резко сократится количество автобусов и трамваем — их будет 50% от графиков выходного дня. Со 2 января общественный транспорт будет работать по воскресному расписанию, а с 9 января вернется к привычному режиму работ.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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