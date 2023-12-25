Воевал с немцами и японцами. В Пермском крае похоронят 101-летнего врача-ветерана

В 1941 году Тропин был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. Служил в Уральском танковом корпусе. Участвовал в битве на Курской дуге, после участия в ВОВ домой не вернулся, воевал с Японией. Из армии вернулся только в 1947 году. После этого работал на машзаводе, каменном карьере.