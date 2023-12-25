Воевал с немцами и японцами. В Пермском крае похоронят 101-летнего врача-ветерана

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 05:27
В Александровске похоронят 101-летнего врача Василия Тропина. Мужчина в последние годы жил в Омске, он скончался 23 декабря. 21 января 2024 года ему бы исполнилось 102 года.
В 1941 году Тропин был призван в ряды рабоче-крестьянской Красной армии. Служил в Уральском танковом корпусе. Участвовал в битве на Курской дуге, после участия в ВОВ домой не вернулся, воевал с Японией. Из армии вернулся только в 1947 году. После этого работал на машзаводе, каменном карьере.
Врач попросил похоронить его в Александровске — похороны состоятся уже в начале 2024 года. Предварительно его кремируют в Новосибирске, пишет администрация Александровского округа.