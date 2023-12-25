Запрет продажи алкоголя в праздники снижает уровень преступности в Прикамье

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Пермском крае в 2024 году планируется продолжить практику запрета продажи алкоголя в муниципалитетах в праздничные дни. Об этом со ссылкой на Минэкономразвития Пермского края сообщает ИА «Текст».
Ведомство опубликовало данные об эффективности ограничительных мер за последние семь лет. Они основаны на статистике муниципалитетов, в которых вводился периодический запрет на продажу алкоголя в праздники.
В статистике отмечается сокращение зарегистрированных преступлений, совершенных жителями в состоянии алкогольного опьянения в дни ограничений на продажу. Если в 2016 году в эти дни было зарегистрировано 37 преступлений, то в 2022 и в этом году — по два. Кроме этого, снизилось число пьяных в общественных местах. Если в 2016 году к административной ответственности привлекался 51 человек, то в последние два года 24 и 21 соответственно.
Ограничение на продажу алкоголя в муниципалитетах обычно касается локальных праздников — дней города или села, местных фестивалей. Поэтому большая часть запретов выпадает на летние дни. Всего локальные ограничения вводились в 2023 году в 29 муниципалитетах, это примерно половина районов края. Кроме этого, во время общенациональных праздников в Пермском крае действует общий запрет на продажу алкоголя.