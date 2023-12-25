Запрет продажи алкоголя в праздники снижает уровень преступности в Прикамье

В статистике отмечается сокращение зарегистрированных преступлений, совершенных жителями в состоянии алкогольного опьянения в дни ограничений на продажу. Если в 2016 году в эти дни было зарегистрировано 37 преступлений, то в 2022 и в этом году — по два. Кроме этого, снизилось число пьяных в общественных местах. Если в 2016 году к административной ответственности привлекался 51 человек, то в последние два года 24 и 21 соответственно.