Жители сел трех районов Пермского края получили 4G-покрытие

Инженеры оператора провели работы в селе Пуксиб Косинского района. Именно здесь проводится фестиваль «Антуражи вокруг пряжи», где встречаются любители вязания со всех уголков Пермского края. На мероприятии можно погрузиться в атмосферу самобытных народных традиций, узнать об особенностях обработки шерсти, использования пряжи и купить изделия местных мастеров.