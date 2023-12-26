Бастрыкин взял под контроль проверку крупной коммунальной аварии в Соликамске

В Соликамске во время аномальных холодов произошло две коммунальные аварии за неделю. Этим, естественно, были недовольны местные жители, которые активно жаловались в социальных сетях. В ответ на это глава Соликамского округа Евгений Самоуков заявил, что чиновники собирают недостоверную и оскорбительную информацию о деятельности администрации, а также СМУП «Теплоэнерго». После внимания от СМИ чиновник удалил пост.