Бастрыкин взял под контроль проверку крупной коммунальной аварии в Соликамске

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Следователи начали проверку после жалоб жителей Соликамска на нарушение их прав. По данным федерального СК, в приемную к Александру Бастрыкину поступили обращения из Соликамска: люди были недовольны отключением отопления и горячей воды из-за аварии.
«Неоднократные обращения в ресурсоснабжающую компанию и органы местного самоуправления результатов не принесли», — цитируют обращения людей в СК.
Процессуальная проверка сейчас проходит в краевом СК. Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Денису Головкину доложить о ее результатах.
В Соликамске во время аномальных холодов произошло две коммунальные аварии за неделю. Этим, естественно, были недовольны местные жители, которые активно жаловались в социальных сетях. В ответ на это глава Соликамского округа Евгений Самоуков заявил, что чиновники собирают недостоверную и оскорбительную информацию о деятельности администрации, а также СМУП «Теплоэнерго». После внимания от СМИ чиновник удалил пост.