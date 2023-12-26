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Бастрыкин взял под контроль проверку крупной коммунальной аварии в Соликамске

Бастрыкин взял под контроль проверку крупной коммунальной аварии в Соликамске

26 декабря 2023, 09:27
Фото: соцсети главы Соликамска / sledcom.ru
Соликамцы жаловалось, что из-за холода в квартирах плохо себя чувствовали.

Следователи начали проверку после жалоб жителей Соликамска на нарушение их прав. По данным федерального СК, в приемную к Александру Бастрыкину поступили обращения из Соликамска: люди были недовольны отключением отопления и горячей воды из-за аварии.

«Неоднократные обращения в ресурсоснабжающую компанию и органы местного самоуправления результатов не принесли», — цитируют обращения людей в СК.

Процессуальная проверка сейчас проходит в краевом СК. Бастрыкин поручил руководителю регионального СК Денису Головкину доложить о ее результатах.

В Соликамске во время аномальных холодов произошло две коммунальные аварии за неделю. Этим, естественно, были недовольны местные жители, которые активно жаловались в социальных сетях. В ответ на это глава Соликамского округа Евгений Самоуков заявил, что чиновники собирают недостоверную и оскорбительную информацию о деятельности администрации, а также СМУП «Теплоэнерго». После внимания от СМИ чиновник удалил пост.

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#Коммунальный рай#Пермь#Соликамск
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