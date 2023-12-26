билайн рассказал, как сэкономить в новогоднем отпуске и не платить за роуминг

Все знают, что с помощью Wi-Fi можно выходить в интернет, но не все знают, что с ним можно еще и звонить по мобильной связи. Это и есть суть технологии VoWiFi* (Voice over Wi-Fi** — «Голос через Wi-Fi»). Работает она следующим образом: если абонент находится в сети Wi-Fi и у него включена технология Vo WiFi, он может совершить мобильный звонок, используя Wi-Fi-роутер как базовую станцию — без установки приложений и дополнительных оплат. Огромный плюс технологии — возможность звонить в домашний регион из-за границы, не платя за роуминг.