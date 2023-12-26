Что изменится с 1 января и как это повлияет на жизнь автовладельцев

С 1 января будут автоматически продлены на три года водительские удостоверения, срок действия которых истекает или истек в период с 2022 по 2023 год. Это означает, что эти люди смогут отложить заботу об обновлении прав до 2025–2026 года. С этого момента возможно также увеличение срока действия прав с 10 до 20 лет.