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Что изменится с 1 января и как это повлияет на жизнь автовладельцев

Что изменится с 1 января и как это повлияет на жизнь автовладельцев

26 декабря 2023, 20:46
Фото: 1MI
Сроки действия водительских удостоверений, которые истекают с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три года, но остальным гражданам придется дважды посещать ГИБДД для продления своих удостоверений на 10 и 20 лет соответственно.

Правила продления водительских удостоверений изменятся с 1 января следующего года. Те, у кого срок действия прав истекает в 2024 году, больше не смогут продлить его автоматически. Вместо этого им придется обратиться в ГИБДД.

Адвокат Арсения Разумовская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, какие изменения ждут автовладельцев и как это повлияет на их жизнь.

С 1 января будут автоматически продлены на три года водительские удостоверения, срок действия которых истекает или истек в период с 2022 по 2023 год. Это означает, что эти люди смогут отложить заботу об обновлении прав до 2025–2026 года. С этого момента возможно также увеличение срока действия прав с 10 до 20 лет.

Остальным гражданам придется дважды посетить ГИБДД: сначала для продления прав на 10 лет, а затем — в 2034 году — еще на 20. Юрист объяснила, что автопродление было временной мерой, и с 2024 года государство возвращается к прежнему порядку.

Разумовская добавила, что нельзя обмануть систему или оттянуть неизбежное. Те, чьи удостоверения не истекают до конца 2023 года, должны будут дважды посетить ГИБДД. Однако замена прав — процедура настолько простая, что она не видит в этом проблемы.

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