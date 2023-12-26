ФК «Амкар Пермь» возглавит бывший тренер «Енисея» из Первой лиги

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
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Updated Сегодня, 12:46
Новым главным тренером ФК «Амкар Пермь» будет назначен 45-летний Андрей Блажко. Данную информацию подтвердила пресс-служба пермского клуба.
Блажко в июле этого года был назначен старшим тренером ФК «Енисей», выступающего в Первой лиге (ФНЛ). Ранее он тренировал ижевский «Зенит» и тольяттинскую «Ладу», работал с клубами второй лиги.
Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков подчеркнул, что на данный момент контракт еще не подписан, клуб и специалист находятся «в рабочем процессе». Новый тренер будет представлен после новогодних праздников.
15 ноября закончился срок действия трудовых договоров тренерского штаба ФК «Амкар Пермь». Собственники клуба решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша, сообщает пресс-служба команды.
Напомним, что ФК «Амкар Пермь» завершил сезон на восьмом из десяти мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В следующем году команду ждет понижение в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.
Президент клуба Валерий Чупраков провёл прямую линию с болельщиками после последнего матча «Амкар Пермь» в сезоне, где взял на себя вину за ряд промахов в стратегии клуба в 2023 году. Также он пообещал представить общественности стратегию дальнейшего развития команды.