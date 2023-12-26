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Глава Крыма сообщил о взрывах и пожаре возле порта Феодосия

Глава Крыма сообщил о взрывах и пожаре возле порта Феодосия. Пугающее видео

26 декабря 2023, 02:36
Фото: соцсети

Глава Крыма сообщил о взрывах и пожаре возле порта Феодосия

Информации о пострадавших сейчас нет.

В Крыму случилось ЧП в районе порта Феодосия. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ночью 26 декабря случилась «вражеская атака» — он не уточняет, что именно произошло. Пожар после взрыва удалось локализовать. Жителей нескольких домов отселят. О пострадавших сообщений нет.

Аксенов добавил, что взрывы уже прекратились, на месте работают профильные службы: «Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие», — пояснил Аксенов.

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#Видео#Общество#Военная операция на Украине#Взрыв
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