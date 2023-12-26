Какие дополнительные выплаты с 1 января получат пенсионеры

С 1 января пенсионерам увеличат ежемесячные выплаты до 24 500 рублей, семьи с детьми получат скидки на покупку жилья и бесплатный проезд в общественном транспорте, а также будут выделены ежемесячные пособия для нуждающихся семей и единовременные выплаты для молодых родителей и приемных родителей.

С 1 января 2024 года вступит в силу решение Сергея Собянина о повышении социальных выплат для пожилых граждан, многодетных семей и инвалидов. Пенсионерам будет увеличена ежемесячная компенсация до 24 500 рублей, прежде она составляла 23 313 рублей. Важно отметить, что этот бонус положен всем жителям столицы, которые уже на пенсии, и не будет никаких ограничений по получению такой доплаты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Кроме того, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, получат 50% скидку на покупку жилья, а также бесплатный проезд в общественном транспорте и помощь со школьной формой. Компенсационные выплаты по случаю рождения и усыновления ребенка будут увеличены, а нуждающимся семьям будут выделять ежемесячные пособия. Молодым родителям также предоставят одноразовые выплаты, сумма которых будет зависеть от количества детей и будет индексироваться со временем. Также и приемным родителям будет увеличена материальная помощь в зависимости от возраста и здоровья ребенка, а также от количества воспитанников в семье.