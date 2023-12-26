КФ «Богатырь» продана в рамках процедуры банкротства

В лот вошли два земельных участка площадью 41,9 тыс. кв. м (с правом аренды на 49 лет) и площадью 4 тыс. кв. м (с правом собственности), а также шесть производственных и складских помещений. Фабрика расположена в Зеленограде. Имеет производственное оборудование (более 300 наименований), среди них фасовочно-упаковочные аппараты, производственные линии, котлы для пара и другое.