Кто еще переехал в новый зоопарк на Нагорном? Отвечает мэрия Перми

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 05:59
Updated Сегодня, 05:59
Переезд животных в пермский зоопарк продолжается. Помимо переехавших в апреле животных, в контактный зоопарк на новой территории перемещены кролики породы ризен и козы нубийской породы и породы гулаби.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, осенью этого года кролик-гигант по кличке Лев Валентинович вместе с самкой Снежинкой были перевезены в контактный зоопарк. Содержание кроликов породы ризен требует соблюдения особого температурного режима. Пара животных активно размножается, поэтому крольчатам также требуется достаточно места и комфортный климат. В текущем году, у Льва Валентиновича и Снежинки родилось 18 крольчат. В здании контактного зоопарка находятся закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом и установлена современная система вентиляции.
В соседнем с семейством кроликов вольере живут козы экзотических пород — самка нубийской козы по кличке Жасмин и самец породы гулаби по кличке Лотос. Они являются представителями домашних пород. Нубийская коза была выведена в Англии на основе местного молочного козьего фонда (ландрасов) и коз из Северной Африки и Ближнего Востока. Порода отличается от других «римским» носом и большими висячими ушами. В Россию этих коз завезли около 20 лет назад, как и породу гулаби. Родиной гулаби являются Индия и Пакистан. Длинные уши у этих коз помогают регулировать теплообмен и не позволяют животным перегреться. В здании контактного зоопарка Жасмин и Лотос обитают в чистоте и сухости, для них установлена комфортная температура.
Специалисты зоопарка разрабатывают планы по увеличению коллекции за счет появления различных видов птиц и млекопитающих. Сейчас в Пермском зоопарке обитают около 300 тыс. особей 292 видов, среди которых 182 вида занесены в Красную книгу.