Кто еще переехал в новый зоопарк на Нагорном? Отвечает мэрия Перми

В соседнем с семейством кроликов вольере живут козы экзотических пород — самка нубийской козы по кличке Жасмин и самец породы гулаби по кличке Лотос. Они являются представителями домашних пород. Нубийская коза была выведена в Англии на основе местного молочного козьего фонда (ландрасов) и коз из Северной Африки и Ближнего Востока. Порода отличается от других «римским» носом и большими висячими ушами. В Россию этих коз завезли около 20 лет назад, как и породу гулаби. Родиной гулаби являются Индия и Пакистан. Длинные уши у этих коз помогают регулировать теплообмен и не позволяют животным перегреться. В здании контактного зоопарка Жасмин и Лотос обитают в чистоте и сухости, для них установлена комфортная температура.