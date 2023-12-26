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Published Сегодня, 05:57

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Updated Сегодня, 05:59

В комплекс нового зоопарка в Перми перевезли новых животных

Кто еще переехал в новый зоопарк на Нагорном? Отвечает мэрия Перми

26 декабря 2023, 05:57
Фото: скриншот видео МАУК «Пермский зоопарк»

В комплекс нового зоопарка в Перми перевезли новых животных

Специалисты планируют увеличивать коллекцию обитателей учреждения.
Сюжет
Зоопарк

Переезд животных в пермский зоопарк продолжается. Помимо переехавших в апреле животных, в контактный зоопарк на новой территории перемещены кролики породы ризен и козы нубийской породы и породы гулаби.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, осенью этого года кролик-гигант по кличке Лев Валентинович вместе с самкой Снежинкой были перевезены в контактный зоопарк. Содержание кроликов породы ризен требует соблюдения особого температурного режима. Пара животных активно размножается, поэтому крольчатам также требуется достаточно места и комфортный климат. В текущем году, у Льва Валентиновича и Снежинки родилось 18 крольчат. В здании контактного зоопарка находятся закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом и установлена современная система вентиляции.

В соседнем с семейством кроликов вольере живут козы экзотических пород — самка нубийской козы по кличке Жасмин и самец породы гулаби по кличке Лотос. Они являются представителями домашних пород. Нубийская коза была выведена в Англии на основе местного молочного козьего фонда (ландрасов) и коз из Северной Африки и Ближнего Востока. Порода отличается от других «римским» носом и большими висячими ушами. В Россию этих коз завезли около 20 лет назад, как и породу гулаби. Родиной гулаби являются Индия и Пакистан. Длинные уши у этих коз помогают регулировать теплообмен и не позволяют животным перегреться. В здании контактного зоопарка Жасмин и Лотос обитают в чистоте и сухости, для них установлена комфортная температура.

Специалисты зоопарка разрабатывают планы по увеличению коллекции за счет появления различных видов птиц и млекопитающих. Сейчас в Пермском зоопарке обитают около 300 тыс. особей 292 видов, среди которых 182 вида занесены в Красную книгу.

Пингвины, гиены, но не слон. Кто поселится в новом пермском зоопарке
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#Общество#Пермь#Животные#Зоопарк#Пермский зоопарк
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