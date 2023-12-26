МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря

МЧС Прикамья предупреждает о возможных последствиях неблагоприятных условий: обрывы линий электропередач, аварии систем ЖКХ, пробки и увеличение ДТП. Ведомство рекомендует в этот день избегать нахождение рядом с ЛЭП, соблюдать требования пожарной безопасности, а также скоростной режим и правила дорожного движения. Пешеходам следует почаще поглядывать на нависающие с крыш сосульки и аккуратно переходить дорожную часть.