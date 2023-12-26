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МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря

МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря

26 декабря 2023, 11:17
Фото: properm.ru
Ожидаются пробки, падающие с крыш сосульки и аварии на дорожной части.
Сюжет
Дтп

По данным Пермского ЦГМС, 27 декабря ночью ожидается сильный снег по востоку края. Погодные изменения обусловлены тыловой частью циклона с центром в Зауралье. Ветер умеренный, температура воздуха: −8…−3°С, в горах и низинах ночью до −13°С, в Перми −6…−4°С.

МЧС Прикамья предупреждает о возможных последствиях неблагоприятных условий: обрывы линий электропередач, аварии систем ЖКХ, пробки и увеличение ДТП. Ведомство рекомендует в этот день избегать нахождение рядом с ЛЭП, соблюдать требования пожарной безопасности, а также скоростной режим и правила дорожного движения. Пешеходам следует почаще поглядывать на нависающие с крыш сосульки и аккуратно переходить дорожную часть.

В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру телефона экстренного реагирования: 01 — со стационарного, 101, 112 — с мобильного.

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