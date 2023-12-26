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Мошенники украли у пермяка 600 тысяч, а он отсудил у банка ВТБ 1,5 миллиона рублей

Мошенники украли у пермяка 600 тысяч, а он отсудил у банка ВТБ 1,5 миллиона рублей

26 декабря 2023, 05:31
Фото: fusionbrain.ai
Злоумышленники украли деньги со счета мужчины благодаря фишинговой ссылке.

Пермяк отсудил у банка ВТБ деньги, украденные мошенниками. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, у пермяка со счета ВТБ списали сумму вклада с процентами, а также деньги с кредитных карт — 600 тыс. рублей. Мошенники получили доступ к личному кабинету благодаря фишинговому сайту.

Клиент попросил банк вернуть украденную сумму, но ему отказали., поэтому мужчина пошел в суд. Индустриальный районный суд отказал пермяку, заявив, что ущерб не был причинен по вине банка.

Однако краевой суд сделал другой вывод, посчитав, что у банка есть ответственность обеспечить надлежащую защиту денег. Вдобавок, банк не предупредил клиента обо всех рисках, связанных с оказанием дистанционных услуг. Например, о том, что есть фишинговые сайты, через которые крадут личные данные.

Краевой суд решил взыскать с ВТБ более 1,5 млн рублей:

  • сумма, которую украли мошенники — 618 тыс. рублей;
  • штраф — 499 тыс. рублей;
  • неустойка — 370 тыс. рублей;
  • компенсация морального вреда — 25 тыс. рублей;
  • оплаченные по кредиту проценты — 10,6 тыс. рублей.
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#Суд#Пермь#Мошенники#Банк
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