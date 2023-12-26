Мошенники украли у пермяка 600 тысяч, а он отсудил у банка ВТБ 1,5 миллиона рублей

Однако краевой суд сделал другой вывод, посчитав, что у банка есть ответственность обеспечить надлежащую защиту денег. Вдобавок, банк не предупредил клиента обо всех рисках, связанных с оказанием дистанционных услуг. Например, о том, что есть фишинговые сайты, через которые крадут личные данные.