Мошенники украли у пермяка 600 тысяч, а он отсудил у банка ВТБ 1,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
Пермяк отсудил у банка ВТБ деньги, украденные мошенниками. По данным пресс-службы Пермского краевого суда, у пермяка со счета ВТБ списали сумму вклада с процентами, а также деньги с кредитных карт — 600 тыс. рублей. Мошенники получили доступ к личному кабинету благодаря фишинговому сайту.
Клиент попросил банк вернуть украденную сумму, но ему отказали., поэтому мужчина пошел в суд. Индустриальный районный суд отказал пермяку, заявив, что ущерб не был причинен по вине банка.
Однако краевой суд сделал другой вывод, посчитав, что у банка есть ответственность обеспечить надлежащую защиту денег. Вдобавок, банк не предупредил клиента обо всех рисках, связанных с оказанием дистанционных услуг. Например, о том, что есть фишинговые сайты, через которые крадут личные данные.
Краевой суд решил взыскать с ВТБ более 1,5 млн рублей: