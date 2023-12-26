Назначен заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю

Назначен заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю. Им стал полковник юстиции Руслан Юсупов. По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», в 2021 году Юсупов был заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Московской области.