Назначен заместитель руководителя СУ СКР по Пермскому краю

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Назначен заместитель руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю. Им стал полковник юстиции Руслан Юсупов. По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», в 2021 году Юсупов был заместителем руководителя первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Московской области.
Руслан Юсупов занял должность, на которой ранее был Чингис Мушараев. Глава краевого СК Денис Головкин был знаком с Юсуповым еще до назначения на должность Юсупова, сообщают источники издания.
Денис Головкин возглавил СК в марте 2022 года, прошлый глава СК Сергей Сарапульцев покончил с собой в сентябре 2021 года.