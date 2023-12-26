Никиту Белых освободили от наказания по второму уголовному делу

Никите Белых два года назад предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями). По версии следствия, эти преступления он также совершал, находясь на посту губернатора Кировской области.



Согласно предъявленному обвинению, Белых из личной заинтересованности и для создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им в ходе служебной деятельности на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем, пользуясь авторитетом занимаемой должности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, направил в коммерческую организацию ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (ОАО «КРИК») 448 млн. рублей средств бюджета Кировской области якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, в последующем явилось предметом залога по финансовым обязательствам.