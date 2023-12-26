Никиту Белых освободили от наказания по второму уголовному делу

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Судья Октябрьского районного суда Кирова Дмитрий Скобкарев оправдал пермяка Никиту Белых по второму эпизоду уголовного дела о злоупотребление полномочиями. По первому эпизоду освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, сообщили журналисту Properm.ru в суде. По предыдущему приговору бывший лидер СПС должен выйти из колонии в 2024 году.
Гособвинение в прениях просило назначить экс-губернатору Кировской области Никите Белых 12 лет лишения свободы с запретом занятия должности на государственной службе на 3 года со штрафом более 48 млн рублей (с учётом вынесенного в 2018 году приговора Пресненского районного суда Москвы), с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии.
Никите Белых два года назад предъявили новое обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (злоупотребление и превышение должностными полномочиями). По версии следствия, эти преступления он также совершал, находясь на посту губернатора Кировской области.
Согласно предъявленному обвинению, Белых из личной заинтересованности и для создания для населения региона и руководства государства видимости того, что им в ходе служебной деятельности на посту главы региона в кратчайшие сроки достигнуты высокие результаты в обеспечении работников организаций бюджетной сферы служебным жильем, пользуясь авторитетом занимаемой должности, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, направил в коммерческую организацию ОАО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (ОАО «КРИК») 448 млн. рублей средств бюджета Кировской области якобы для приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, в последующем явилось предметом залога по финансовым обязательствам.
Он же, превышая должностные полномочия, обеспечил совершение крупной сделки — заключения договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн. рублей, а после организовал распределение этих денежных средств по финансовым обязательствам различных организаций, а также во исполнение невыгодного мирового соглашения, не связанным с уставными целями деятельности акционерного общества. В результате преступные действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО «КРИК» в виде причиненного значительного материального ущерба.
Для участия в судебном процессе Никиту Белых этапировали из колонии, где он отбывает срок за взятки. В 2018 году его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получения взяток и оштрафовали на 48,2 млн рублей. С текущими обвинениями экс-губернатор не согласен, во время заседания он назвал дело абсурдным. Никита Белых считает, что реальные проблемы у КРИКа возникли после его ухода с поста главы региона.