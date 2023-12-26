Опасны для животных и природы. Пермские ученые раскрыли пять фактов о фейерверках

Этот вид пороха изобрели в Китае еще в X веке. Его создавали из смеси угля, серы и селитры. Сначала его использовали только для наполнения фейерверков, а через 200 лет решили применить в военных целях. Позже дымный порох перестали использовать для оружия, разработали бездымный вид.