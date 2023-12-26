Опасны для животных и природы. Пермские ученые раскрыли пять фактов о фейерверках

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
Ученые Пермского Политеха отмечают, что одиночные фейерверки устроены просто. Корпус состоит из картонной трубки, которая защищает порох от внешнего воздействия. Из трубки выступает фитиль, по которому огонь попадает к пиротехнической смеси.
В некоторых салютах есть пищалки и свистки — они появляются благодаря особой смеси химических соединений. При запуске салюта они создают высокочастотные звуки.
Этот вид пороха изобрели в Китае еще в X веке. Его создавали из смеси угля, серы и селитры. Сначала его использовали только для наполнения фейерверков, а через 200 лет решили применить в военных целях. Позже дымный порох перестали использовать для оружия, разработали бездымный вид.
По словам доктора технических наук Эмиля Ибрагимова, в дешевых фейерверках могут использовать вторичные отходы пороховых заводов или порох из военной сферы с истекшим сроком годности.
Карбонат стронция добавляет к искрам красный цвет, карбонат бария — зеленый, оксид меди — голубой. Алюминий, магний и титан позволяют создать белые вспышки, золотые вспышки появляются при добавлении железа.
Эксперт Пермского Политеха отмечает, что узор из искр при горении бенгальского огня также возникает из-за магния, алюминия или стальных опилок.
Специалисты не рекомендуют вдыхать дым, который остается от фейерверков — он вызывает кашель. По словам доктора медицинских наук Нины Вишневской, пустышки из-под фейерверков нужно выкидывать, а не оставлять в снегу.
Источником мусора также являются хлопушки. В СССР их наполняли бумажными конфетти, которые разлагались. Сейчас внутри хлопушек часто находится пластик, который очень долго распадается на микропластик, загрязняя почву. Вдобавок, микропластик может попасть в организм человека.
Всего есть пять основных классов опасности для пиротехники. Изделия с первого по третий класс можно купить без специальных разрешений, радиус опасной зоны у них от 0,5 м. до 20 м.
Нина Вишневнская отмечает, что перед запуском фейерверков стоит убедиться, что они не помяты, нет трещин. Стоит с осторожностью нести эти изделия — некоторые салюты могут взорваться от удара, трения или нагрева.
«Были случаи, когда во время фейерверка собаки погибали из-за сердечного приступа. Страдают и птицы, многие из них не видят в темноте. Из-за взрывов у них начинается паника, они мечутся, врезаются в здания и серьезно травмируют себя», — пояснила Вишневская.