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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Опасны для животных и природы. Пермские ученые раскрыли пять фактов о фейерверках

Опасны для животных и природы. Пермские ученые раскрыли пять фактов о фейерверках

26 декабря 2023, 03:22
Фото: Midjourney
Ученые ПНИПУ раскрыли особенности пороха, состав пиротехнической смеси и рассказали о том, как фейерверки влияют на экологию и людей.
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Ученые

Фейерверк устроен просто

Ученые Пермского Политеха отмечают, что одиночные фейерверки устроены просто. Корпус состоит из картонной трубки, которая защищает порох от внешнего воздействия. Из трубки выступает фитиль, по которому огонь попадает к пиротехнической смеси.

В некоторых салютах есть пищалки и свистки — они появляются благодаря особой смеси химических соединений. При запуске салюта они создают высокочастотные звуки.

Порох для фейерверков не используют в военной сфере

Этот вид пороха изобрели в Китае еще в X веке. Его создавали из смеси угля, серы и селитры. Сначала его использовали только для наполнения фейерверков, а через 200 лет решили применить в военных целях. Позже дымный порох перестали использовать для оружия, разработали бездымный вид.

По словам доктора технических наук Эмиля Ибрагимова, в дешевых фейерверках могут использовать вторичные отходы пороховых заводов или порох из военной сферы с истекшим сроком годности.

Цвет фейерверка зависит от металла

Карбонат стронция добавляет к искрам красный цвет, карбонат бария — зеленый, оксид меди — голубой. Алюминий, магний и титан позволяют создать белые вспышки, золотые вспышки появляются при добавлении железа.

Эксперт Пермского Политеха отмечает, что узор из искр при горении бенгальского огня также возникает из-за магния, алюминия или стальных опилок.

Фейерверки вредны для природы и опасны для людей

Специалисты не рекомендуют вдыхать дым, который остается от фейерверков — он вызывает кашель. По словам доктора медицинских наук Нины Вишневской, пустышки из-под фейерверков нужно выкидывать, а не оставлять в снегу.

Источником мусора также являются хлопушки. В СССР их наполняли бумажными конфетти, которые разлагались. Сейчас внутри хлопушек часто находится пластик, который очень долго распадается на микропластик, загрязняя почву. Вдобавок, микропластик может попасть в организм человека.

Фейерверки могут быть опасны на огромном расстоянии

Всего есть пять основных классов опасности для пиротехники. Изделия с первого по третий класс можно купить без специальных разрешений, радиус опасной зоны у них от 0,5 м. до 20 м.

Нина Вишневнская отмечает, что перед запуском фейерверков стоит убедиться, что они не помяты, нет трещин. Стоит с осторожностью нести эти изделия — некоторые салюты могут взорваться от удара, трения или нагрева.

«Были случаи, когда во время фейерверка собаки погибали из-за сердечного приступа. Страдают и птицы, многие из них не видят в темноте. Из-за взрывов у них начинается паника, они мечутся, врезаются в здания и серьезно травмируют себя», — пояснила Вишневская.
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