Пермский волонтёр обращается к Александру Бастрыкину по поводу ДТП с участием матери

«Айрату были озвучены все суммы для компенсации ещё в июле (сейчас они не актуальны, так как изменилось состояние здоровья), мы всегда с ним были в диалоге и общались по нормальному. — рассказывает волонтёр. — Он должен был вернуться с ответом в августе, но на связь так и не вышел. Да, никакие деньги не вернут моей маме 4 метра кишок, желчный пузырь и работающую левую руку, не компенсируют всю боль от бужирования стомы, замены калоприёмника, боли сердца и психологическое состояние. Не отменит третью группу инвалидности». Серьезный ущерб здоровью получила и вторая пострадавшая. Обоих женщин ждут как минимум три операции каждую.