Пермский волонтёр обращается к Александру Бастрыкину по поводу ДТП с участием матери

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Пермский волонтёр, сотрудник фонда «Дедморозим» Анастасия Рылова обратилась в своих соцсетях к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину по поводу ДТП, в которые попали ее мать и знакомая. Виновником ДТП, по словам Анастасии, стал депутат думы Ханты-Мансийска, директор АО «Северречфлот» Айрат Чумарин.
Авария произошла восемь месяцев назад, 24 апреля 2023 года. За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser находился 52-летний Айрат Чумарин. «Он, по данным полицейских, вылетел на встречку и столкнулся с автомобилем MAN, от чего машину занесло и отбросило на ехавший за большегрузом Nissan X-Trail, в котором ехали из Перми моя мама и Лена» — сообщает Рылова.
Состояние пострадавших было крайне тяжёлым. Они перенесли по несколько операций, Анастасия Рылова находилась с ними в больнице 52 дня. Депутат не отказывался от своей ответственности за произошедшее.
«Айрату были озвучены все суммы для компенсации ещё в июле (сейчас они не актуальны, так как изменилось состояние здоровья), мы всегда с ним были в диалоге и общались по нормальному. — рассказывает волонтёр. — Он должен был вернуться с ответом в августе, но на связь так и не вышел. Да, никакие деньги не вернут моей маме 4 метра кишок, желчный пузырь и работающую левую руку, не компенсируют всю боль от бужирования стомы, замены калоприёмника, боли сердца и психологическое состояние. Не отменит третью группу инвалидности». Серьезный ущерб здоровью получила и вторая пострадавшая. Обоих женщин ждут как минимум три операции каждую.
Только в августе женщин признали пострадавшими и возбудили уголовное дело. Только в ноябре, после выпуска новостей местной телерадиокомпании сотрудники следственного комитета взяли показания у пострадавших и Анастасии.
«При этом автомобиль виновника вернули собственнику без автоэкспретизы. Как такое возможно? По автомобилю Лены никаких экспертиз не было на тот момент», — удивляется Рылова.
В октябре пострадавшие написали письмо в следственный комитет РФ, спустя месяц пришёл ответ — переслали письмо на рассмотрение в Ханты-Мансийск. «В письме просили забрать оттуда дело, потому что у Айрата очень много связей для маленького города и по всей видимости дело затягивают как только могут, но его перенаправили в тот же город откуда просили изъять», — пишет волонтёр.
Сейчас пермячка пытается достучаться до председателя Следкома и обратить его внимание на ход расследования дела.