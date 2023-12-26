Пермяк получил срок за кражу 770 тысяч в 2019 году. Как его нашли

Преступление мужчина совершил вместе со знакомым. Они взломали двери магазина и украли деньги из сейфа, который взламывать не пришлось — он был открыт. Силовикам не удалось сразу найти преступников, но были найдены отпечатки пальцев. Через несколько лет такие же отпечатки появились в базе — это позволило найти мужчину.