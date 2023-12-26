Пермяк получил срок за кражу 770 тысяч в 2019 году. Как его нашли

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
В Кунгуре осудили 30-летнего мужчину из Лысьвы. Он получил приговор за преступление, совершенное вместе с подельником еще несколько лет назад. Кража случилась в августе 2019 года — из продовольственного магазина в селе Калинино украли 770 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Преступление мужчина совершил вместе со знакомым. Они взломали двери магазина и украли деньги из сейфа, который взламывать не пришлось — он был открыт. Силовикам не удалось сразу найти преступников, но были найдены отпечатки пальцев. Через несколько лет такие же отпечатки появились в базе — это позволило найти мужчину.
Оказалось, что он уже находился в колонии за другое преступление. Он признался, что причастен к краже в 2019 году. По совокупности преступлений приговор составил 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.