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Пермяк сумел перехитрить мошенников, которые выдавали себя за благотворителей

Пермяк сумел перехитрить мошенников, которые выдавали себя за благотворителей

26 декабря 2023, 10:14
Фото: Дедморозим
В «Дедоморозим» просят быть внимательнее всех жертвующих средства.

Пермяк Александр Миколюк получил в мессенджере сообщение с просьбой о помощи от якобы сотрудника фонда «Дедморозим». Однако ранее он уже видел предупреждение благотворительной организации — как выявить мошенничество, рассказывают в фонде.

Волонтёры, в частности, предупреждают о том, что координаторы «Дедморозим» никогда не просят переводить деньги на личные карты. Поэтому Александр решил разыграть обманщиков.

Лжеблаготворители обратились со срочной просьбой — будто бы они привели ребят из детдомов в кинотеатр, хотели порадовать чем-нибудь вкусным, а денег не оказалось. Сеанс вот-вот начнётся, поэтому помочь нужно прямо сейчас — переводом на личную карту. Стандартная уловка, чтобы человек не успел опомниться, сообщают в фонде.

Александр перевёл 75 тыс. рублей — сумму намного больше той, что просили, но не на личную карту преступников, а на официальный счёт «Дедморозим». И скинул им скрин-подтверждение с пожеланием «Хорошо вам отдохнуть: -)».

«Проблема с такими мошенниками не только в том, что они обкрадывают конкретных людей, — считает директор фонда „Дедморозим“ Надежда Ли. — Из-за этого на каждого обманутого приходятся десятки тех, кто перестаёт доверять реальным благотворителям. В результате ущерб для детей может увеличиться на порядок — кто-то из них может просто не получить жизненно важную помощь вовремя. Потому поступок Александра особенно значим, ведь он превратил чужую попытку нажиться на беде в повод совершить реальное чудо».

#Происшествия#Общество#Мошенники#Благотворительность#Благотворительный фонд
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