Пермяк сумел перехитрить мошенников, которые выдавали себя за благотворителей

«Проблема с такими мошенниками не только в том, что они обкрадывают конкретных людей, — считает директор фонда „Дедморозим“ Надежда Ли. — Из-за этого на каждого обманутого приходятся десятки тех, кто перестаёт доверять реальным благотворителям. В результате ущерб для детей может увеличиться на порядок — кто-то из них может просто не получить жизненно важную помощь вовремя. Потому поступок Александра особенно значим, ведь он превратил чужую попытку нажиться на беде в повод совершить реальное чудо».