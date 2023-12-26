Пермяк сумел перехитрить мошенников, которые выдавали себя за благотворителей

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Пермяк Александр Миколюк получил в мессенджере сообщение с просьбой о помощи от якобы сотрудника фонда «Дедморозим». Однако ранее он уже видел предупреждение благотворительной организации — как выявить мошенничество, рассказывают в фонде.
Волонтёры, в частности, предупреждают о том, что координаторы «Дедморозим» никогда не просят переводить деньги на личные карты. Поэтому Александр решил разыграть обманщиков.
Лжеблаготворители обратились со срочной просьбой — будто бы они привели ребят из детдомов в кинотеатр, хотели порадовать чем-нибудь вкусным, а денег не оказалось. Сеанс вот-вот начнётся, поэтому помочь нужно прямо сейчас — переводом на личную карту. Стандартная уловка, чтобы человек не успел опомниться, сообщают в фонде.
Александр перевёл 75 тыс. рублей — сумму намного больше той, что просили, но не на личную карту преступников, а на официальный счёт «Дедморозим». И скинул им скрин-подтверждение с пожеланием «Хорошо вам отдохнуть: -)».
«Проблема с такими мошенниками не только в том, что они обкрадывают конкретных людей, — считает директор фонда „Дедморозим“ Надежда Ли. — Из-за этого на каждого обманутого приходятся десятки тех, кто перестаёт доверять реальным благотворителям. В результате ущерб для детей может увеличиться на порядок — кто-то из них может просто не получить жизненно важную помощь вовремя. Потому поступок Александра особенно значим, ведь он превратил чужую попытку нажиться на беде в повод совершить реальное чудо».