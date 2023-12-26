Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Задача рейтинга влиятельности Properm.ru — оценить степень влияния персоны на регион вне зависимости от того, кем формально она является и какими активами или ресурсами распоряжается. Рейтинги влияния позволяют оценить изменения в структуре властных отношений Пермского края.
Мы попросили экспертов понимать под влиянием способность воздействовать на жизнь края. Это может быть не только текущее влияние кандидата на процессы, но и его возможность мобилизовать силы и средства, которые повлияют на принятие решений и общественное мнение в случае необходимости. Поэтому в списке не только политики и бизнесмены, но и руководители ключевых государственных ведомств, общественники, представители конфессий и деятели культуры. Экспертов мы опрашивали при поддержке социологического агентства СВОИ.
ТОП-2023 традиционно, как и прошлые рейтинги влиятельности по версии Properm.ru, был сделан в две «волны». На первом этапе политологи, редакторы СМИ и аналитики в закрытом режиме, независимо друг от друга определяли состав ТОП-100. Каждый эксперт отбирал из 250 кандидатов лонг-листа тех, кто, по его мнению, обладает высоким уровнем влияния в Прикамье (при необходимости добавляет свои кандидатуры).
На втором этапе мы существенно расширили круг экспертов. Анкеты для анонимного голосования отправили респондентам. В их числе — депутаты Госдумы, Заксобрания региона, городской думы, топ-менеджеры краевого правительства, администрации Перми, политологи, бизнесмены, журналисты и многие другие. Таким образом, оценку влиятельности каждого из ТОП-100 давали не только сторонние наблюдатели, но и непосредственные участники политических процессов.
В 2023 году основным трендом года стало 300-летие Перми. Подготовка мероприятий, однако, шла на фоне информационной повестки о специальной военной операции на Донбассе, но и она стала менее слышна в публичной плоскости. При этом заметен тренд на концентрацию региональных элит перед выборами-2024. Таким образом, можно утверждать, что начатая в 2021 году концентрация и максимально возможное подчинение федеральному центру (и закрепление этого тренда) полномочий в регионе и краевом центре фактически завершены.
Также и в связи с этим сильно «подросли» главные надзирающие за процессами в регионе: прокурор Пермского края Павел Бухтояров и Главный федеральный инспектор Игорь Комаров. Это очевидно — силовые процессы в государстве и регионе и централизация власти накануне кампании марта-2024 усиливаются. И именно этот тренд, наряду с приоритетом развития и поддержки новых регионов, обозначенных на декабрьской пресс-конференции главы государства, может стать в новом году основным.
Еще один тренд года, точнее, его последних месяцев — силовой «аудит» итогов 300-летия Перми. Фактически все финансово емкие и связанные с ним процессы — от организации мероприятий до строительства объектов (например, ТЮЗа) — в ноябре вылились в выемки документов в организациях и учреждениях.
Еще один пойманный нами момент, характеризующий 2023 год, — «не пойман — не вор». Многие коррупционные процессы в регионе, даже при проходящих проверках и уголовных делах, максимально не публичны. Зато ярко подсвечены процессы прошлых лет — дела фонда «Содействие XXI век» или хищения во время строительства зоопарка. И как показатель, когда мы начали анализировать рейтинг, заметили в нем несколько триггеров — рост и падение отдельных персонажей. Подключили службу безопасности и бюро расследований, нашли вброс данных, оценили, узнали почти всё о тех, кто его организовал и кто сделал это руками, поблагодарили (внутренним голосом) их за предоставленную информацию и пошли работать дальше.
Традиционный и безальтернативный лидер рейтинга влиятельных персон Пермского края губернатор Дмитрий Махонин. В 2023 году он был неоднократно втянут в публичные конфликты, а юбилейные мероприятия проходили на фоне отставки главы Перми, которая стала результатом разногласий между губернатором и мэром.
Окончание празднования 300-летия Перми сопровождалось выемками документов в органах госвласти. Однако на другой чаше весов оказался сам юбилей города, ставший праздником для жителей всего региона, и визит на Спортивный форум в Пермь президента Владимира Путина как самое масштабное событие года для политики Прикамья.
Серый кардинал пермской политики, непотопляемый в статусе и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин на фоне удачно проведенных выборов в муниципалитетах и полностью взявший в свои руки управление политической повесткой в регионе в 2023 году заслуженно занял второе место, поднявшись в сравнении с прошлым годом на четыре пункта — с пятой позиции на вторую. Именно в его заслугу эксперты ставят то, что за последние три года политическая поляна была выстроена под интересы команды губернатора Дмитрия Махонина и зачищена от неудобных политиков.
«Самый сильный пермяк» Юрий Трутнев, похоже, сосредоточился на работе в ДФО и подготовке предвыборной кампании главы государства, а также на активном участии в СВО и развитии присоединенных территорий. Поэтому в меньшей степени присутствовал в публичной повестке региона. Хотя наши собеседники в его окружении говорят, что только в публичной, незримо он держит руку на пульсе Прикамья. Поэтому сохраняет позиции в топ-3 рейтинга влиятельности.
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров внезапно (на самом деле нет) поднялся на три строчки нашего ТОП-100. Он был в Перми один раз прошлым летом — провел заседание Совета округа, где обсуждалась работа с молодежью в современном мире. Тогда Комаров раскритиковал формальные подходы к образованию. Второй раз он был в Перми осенью, во время визита главы государства. Игорь Комаров выглядит, с одной стороны, как фигура невмешательства, и его продвижение указывает на сохраняющийся курс централизации. Но обострение противостояния «силовой башни» и «политической» в Перми явно в зоне его внимания.
Показатель увеличившегося силового влияния на политику региона — высокий рост влиятельности фигуры прокурора Пермского края Павла Бухтоярова — с 13 позиции он поднялся на пятую. И здесь мы можем упомянуть о классической роли прокурора — беспристрастно надзирающей, которая де-факто ставит сам статус прокурора субъекта на высокую позицию. Не стоит забывать об активном влиянии Генпрокуратуры РФ на национализацию крупнейших компаний — сначала Соликамский магниевый, потом «Метафракс».
Ожидаемо «провалившийся» из-за конфликтов с силовиками в 2022 году спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих вернулся на «законное» шестое место, которое он ранее занимал несколько лет кряду. Накануне «больших» федеральных выборов фигуры влияния в политике традиционно «подтягиваются к центру». Да и силовой фокус в 2023 году сместился в сторону исполнительной власти.
Несмотря на отсутствие в публичной повестке, последний легальный и действующий истинно пермский миллиардер Андрей Кузяев сохраняет присутствие в ТОП-10 нашего рейтинга. Но несколько растерял влиятельность, опустившись с третьей позиции на седьмую. Хотя за его устойчивость прекрасно говорит как наш блиц-опрос в Telegram, где у Кузяева неизменно сохраняется позиция в ТОП-3, так и его комментарий федеральному экономическому изданию: «Будущее наступает не потому, что есть политика, а потому что оно неотвратимо, — его определяет научный прогресс и сами люди, которые получают новые знания и находят для них применение».
Потерявшая свои позиции с 2021 года финансовый вице-премьер правительства Прикамья Ольга Антипина в рейтинге 2023 года вернула себе восьмое место. Фигура стабильности в экономике региона — она получила самое большое погашение госдолга к Новому году и сохранила за собой пост в госвласти. Именно Антипину рассматривали в качестве основного кандидата на пост руководителя Контрольно-счетной палаты, но губернатор Дмитрий Махонин публично «не отпустил» ее, мол, такие министры нужны самому. Интересно, что пост главы КСП занял главный безопасник холдинга Андрея Кузяева Александр Белых.
Логично, что накануне выборов президента России в марте 2024 года главный федеральный инспектор в Пермском крае Сергей Половников из третьего десятка переместился в первый. Роль ГФИ в политических делах велика, но в нашем случае инспектор за все годы работы в Перми не был втянут ни в один внутриэлитный конфликт (что в нашем регионе бывает сделать архисложно).
Тот, чье имя принято называть только в топе миллиардеров или в связи с победами сына в гонках. Экс-гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин — человек для Пермского края абсолютно не публичный (официальные релизы компании в счет не идут), но оказывающий существенное влияние на публичный образ политики региона. Десятое место — ведь большие деньги даже при столь высокой роли для региона любят относительную тишину.
Вторая десятка влиятельных пермяков радикально отличается от раскладов предыдущих лет. Если раньше она была экономической платформой для политических процессов от ТОП-10 нашего рейтинга, то сейчас и сюда переместились политики и их главные советчики. И это понятная и ощутимая тенденция накануне кампании марта-2024. Как и сохранившие свое присутствие в ТОП-20 промышленники: по сути, мы видим здесь представителей главных наполнителей казны региона.
Возглавил список самый непубличный политик в прикамской политике — замглавы администрации губернатора Леонид Политов (на 11 с 21-го места в 2022 году). Одновременно он долгожитель администрации губернатора, где работал еще во времена губернаторства Олега Чиркунова. В пару к нему на 13 позиции глава избиркома Пермского края Игорь Вагин.
Легкое движение вверх, на три пункта, показали два близких региональным властям силовика — генерал-лейтенант, начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов (12) и глава Следственного управления СКР по Пермскому краю Денис Головкин (16).
Пул ведущих налогоплательщиков региона в этом году по понятным причинам покинул вместе с должностью депутат заксобрания Армен Гарслян (на 31 позицию с 11 места год назад). Теперь пул выглядит так: «Уралхим» — «Уралкалий» — тот же Мазепин и гендиректор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук, а также гендиректор компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.
Отдельно в стане промышленников важно обозначить генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева. Среди директоров пермских предприятий только он в октябре 2023 года был удостоен аудиенции президента России.
И еще одна группа влияния ворвалась накануне президентских выборов в первую двадцатку нашего рейтинга. К слову, такое происходит впервые со времен активного управления политическими процессами из «башни Скриванова»: не только сформировалась, но и укрепилась группа влияния депутата Госдумы Романа Водянова (с 56 на 19 место), а точнее его политтехнолога Фирдуса Алиева (18 место), более известного в Перми как «господин ФЗ». В этой же группе глава Перми Эдуард Соснин (с 45 на 20 место), который перешел с поста министра экономики. Его предшественник на должности мэра Алексей Демкин после почетной отставки в правительство Пермского края спустился с четвертой позиции ТОПа на 57-ю строчку.
Третья десятка рейтинга — это, по сути, в большинстве те, кто оказался в струе политической турбулентности и (или) находится на расстрельной должности и всегда в состоянии нестабильности.
Из повестки практически ушли влиятельный депутат гордумы Владимир Плотников (с 6 на 21 место) и люди из его окружения (Рифхат Ибрагимов вовсе покинул ТОП-100). Спикер гордумы Дмитрий Малютин опустился на 24 пункта — с 43 на 67 место.
Особняком и большей частью в связи с плановой ротацией в третьем десятке влиятельности оказались сразу два руководителя УФСБ России по Пермскому краю: бывший и нынешний. Поскольку наши эксперты заполняли опросный лист уже после назначения в Пермь генерал-майора Андрея Ляпкина (26), то его предшественника генерал-майора Геннадия Анацкого (22) они уже не воспринимали как «пермяка».
В «турбулентной» же тридцатке сразу три вице-премьера правительства Пермского края — Александр Борисов (23), Андрей Алякринский (25) и Алексей Чибисов (27). Компанию им составляют депутат заксобрания Павел Черепанов (24) и замруководителя администрации губернатора Мария Геворгян (29). Возглавляемые ими направления прямо или косвенно в течение 2023 года оказывались под пристальным вниманием подчиненных Анацкого и Ляпкина. Для Алякринского внимание силовиков (или что-то другое) в конце декабря завершилось публичным сообщением о длительной командировке в подшефный Северодонецк.
Особняком в третьем десятке оказался резко ушедший в 2023 году из региональной повестки экс-губернатор Максим Решетников (с 9 на 30 позицию). Впервые после назначения на пост министра экономразвития России он покинул ТОП-10. Отчасти это может быть связано с бесконечными публикациями в СМИ материалов уголовного дела фонда «Содействие XXI век» с упоминанием пристрастий и покупок бывшего главы региона.
Стабильность — признак мастерства: член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко сохранил свое присутствие в третьей десятке, не сильно ухудшив свои показатели (с 25 на 28 позицию). Возможно, наши эксперты ожидают от Сергея большего участия в жизни баскетбольного клуба «Парма» или даже от спортивного форума в Перми в октябре.
В четвертом десятке уже который год традиционно оказываются представители разных групп влияния Пермского края. Есть некая закономерность — несколько лет подряд именно в ТОП-40 находятся глава Минимущества Пермского края Лариса Ведерникова и уступивший в конце 2023 года пост секретаря реготделения «Единой России» губернатору Дмитрию Махонину вице-спикер заксобрания Прикамья Вячеслав Григорьев.
Компанию лидеру видных «единороссов» Григорьеву в ТОП-40 составили бессменный на протяжении десяти лет руководитель партийной общественной приемной Александр Бойченко и спустившийся с небес нашего топа член президиума реготделения Армен Гарслян.
Сюда же, в четвертый десяток, перешел представитель другой ветви влиятельных пермяков из партии власти — заместитель полномочного представителя Президента в ДФО Григорий Куранов (с 24 на 37 позицию). Вероятнее всего, этот человек из ближайшего окружения вице-премьера Юрия Трутнева выйдет из политической тени уже в начале 2024 года.
Стабильно позицию в четвертом десятке занимает Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. На наш взгляд, это показатель участия в политических процессах и особой роли православия в истории России.
Три чиновника, чьи ведомства были вовлечены в силовые мероприятия после официального закрытия 300-летия, тоже в четвертой десятке. Это «коммунальный» вице-премьер правительства Пермского Андрей Кокорев, глава минимущества Лариса Ведерникова и глава минздрава Анастасия Крутень.
Вторым эшелоном крупнейших налогоплательщиков в ТОП-40 зашли гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» Сергей Черезов и спортивный советник гендиректора АО «ОХК „Уралхим“, депутат заксобрания Радмир Габдуллин.
В пятом десятке нашего рейтинга появились новички, двое из них — представители правового или даже силового блока — председатель Пермского краевого суда Александр Суханкин и замглавы Минтербеза Альберт Марданов. Суханкин возглавил краевой суд общей юрисдикции в 2022 году после долгих поисков кандидата, его предшественник Владимир Вельянинов ушел в почетную отставку в 2018-м.
Кроме них, среди новичков — замглавы Перми Ольга Андрианова, исполнявшая обязанности после перехода Алексея Демкина в региональный кабмин. Она негласно называлась одним из основных претендентов на мэрство (первая женщина в истории Перми), но не стала участвовать в конкурсе.
Замминистра Альберт Марданов, к слову, к концу 2023 года был вовлечен в публичные политические скандалы, что завершилось официальной командировкой в Северодонецк (вместе с коллегой Алякринским). В политической элите бытует мнение, что такие длительные командировки могут стать для оказавшегося в непонятной ситуации чиновника своеобразной защитой.
Еще из трендов пятой десятки. Открывают ее представители двух кланов одной политической эпохи — сын вице-премьера российского правительства Дмитрий Трутнев и депутат заксобрания края Юрий Борисовец. Первый сошел из двадцатки, второй поднялся примерно на столько же пунктов. Оба они в последний год — нечастые гости публичной повестки, и считаются людьми, далекими от правящей регионом элиты.
Свою позицию в пятой десятке чуть улучшил второй (после Иноземцева) «красный» директор — представитель старой школы промышленников, гендиректор ПНППК Алексей Андреев. Отметим, что приборостроительная компания, пожалуй, единственное крупное стратегическое предприятие, не попавшее в перипетии банкротств, смены собственников и прочих экономических потрясений.
Интересный региональный предвыборный тренд вновь проявился в пятой десятке — резкое снижение позиций для еще одного «бывшего» пермяка. Наш представитель в Совфеде Андрей Климов снизил свое публичное влияние на местные элиты (45 позиция против 23 годом ранее). Еще ниже, уже в восьмой десятке (78 к 49) его коллега Алексей Пушков, также представляющий Прикамье в верхней палате. Кажущееся накануне марта-2024 странным такое движение в тень может говорить как о централизации политических трендов, так и о нежелании ставших федеральными политиков сохранять публичные связи с родным регионом. Именно это может быть причиной их дистанцирования от местных элит. И здесь же, как фигура умолчания, представитель Прикамья в Госдуме Антон Немкин.
Завершает ТОП-50 нашего рейтинга Александр Плаксин, глава Пермского УФАС. Весь уходящий год значительная часть публичной повестки с упоминанием Плаксина — о ценах на дизельное топливо и бензин, продукты питания (яйца!) и коммунальные услуги. Самые чувствительные потребительские темы для предвыборной повестки.
Самый для нас интересный тренд нынешнего рейтинга: все без исключения эксперты исключили из числа фигур влияния общественников. Удивительно, но даже уважаемые в регионе два члена совета по правам человека при президенте России Татьяна Марголина и Светлана Маковецкая оказались за пределами ТОП-100.
Не признали влиятельным и бывшего советника губернатора, экс-руководителя фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева. Нет в нынешнем рейтинге членов Общественной палаты Надежды Агишевой и уполномоченного по правам человека Игоря Сапко.
Но наряду с этим и неожиданно на 94 позиции среди выбранных нашими экспертами «новичков» мы увидели председателя Общественной палаты Пермского края Лилию Ширяеву. Она, пожалуй, единственная из отобранных экспертами персон символизирует активную позицию в отношении гуманитарных процессов по поддержке спецоперации. К слову, никто из экспертов не вспомнил в этой связи пермского бизнесмена, организующего и финансирующего отправку гуманитарных грузов в ЛДНР, — Александра Репина. Он оказался за линией интереса пермских элит.
Почему важно отметить этот тренд рейтинга. Он четко подтверждает озвучиваемую политологами гипотезу, что «старое» гражданское общество уже не влияет на политические процессы, в том числе из-за негативной коннотации со списком иноагентов. А «новое» гражданское общество, поддерживаемое госполитикой, в регионе только начинает проклевываться и не имеет публичных имен и лиц.
В рейтинге влиятельности образца 2023 года — 19 новичков. И здесь также свои политико-экономические тренды. Четко обозначились проводники 300-летия Перми, например замруководителя администрации губернатора по информационной политике Екатерина Набатова, на 74 позиции — идеолог празднования, министр культуры Алла Платонова. Компанию им составляют еще два активных организатора и участника зрелищ — пермяки Андрей Ширман (98) и Ямур Гильмутдинов (97). Один написал песню к юбилею (если кто не помнит), второй занимался продвижением юбилейных событий, в том числе фестиваля «Оружие победы».
Большой пул новичков — представители судебного департамента, и это связано с тем, что в судах региона за последние два года сменились руководители. Неизменно в нашем рейтинге уже несколько лет присутствует председатель Арбитражного суда Пермского края Татьяна Мещерякова (56). В 2023 году, кроме уже упомянутого Александра Суханкина, судейское сообщество представляют председатель Арбитражного суда Уральского округа Константин Беляев. До мая он возглавлял 17 Апелляционный арбитражный суд в Перми, сейчас на этом посту Оксана Лесковец (61).
Еще одна группа новичков — представители команды губернатора. Среди чиновников это уже упомянутые Екатерина Набатова, Альберт Марданов и замглавы Перми Ольга Андрианова, министр спорта Татьяна Чеснокова (77), замглавы администрации губернатора Константин Лызов (83), депутат Пермской гордумы (гендиректор «ОРСО-групп») Михаил Бесфамильный (87) и депутат заксобрания Кировской области, владелец агрохолдинга «Дороничи» Константин Гозман (73). Последний, как мы помним, неудачно купил с банкротных торгов имущество оборонного ЗиДа.
Такое усиление группы влияния губернатора подтверждает тезис о серьезной зачистке политической поляны.
С точки зрения управления политическими процессами интересной «темной лошадкой» выглядит фигура, казалось бы, ничем не приметного депутата Пермской гордумы Алексея Раева. Никогда ранее он не был в политической и экономической повестке, хотя владеет четвертью в строительной группе «Развитие», возводящей в Перми жилье и не участвующей в элитных скандалах. Одно но: именно этого депутата называют новым бенефициаром одного скандального пермского соцмедиаактива. Сам он, как и владельцы актива, эту новость категорически отрицает.
ТОП-100 замыкает главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев, про которого эксперты не забыли — с началом новой волны осенних заболеваний, в том числе ковидом.
На первом этапе мы отправили список из более чем 200 человек экспертам с просьбой отобрать топ-100, который оставалось проранжировать. Редакция Properm.ru не влияла на выбор экспертов. Напомним, авторы и разработчики рейтинга, ни при каких условиях, не могут быть участниками.
На втором этапе, при участии агенства СВОИ, был сформирован опросник, в котором влиятельность каждой персоны нужно было оценить по степени влиятельности от 1 до 10, где 10 — максимум. Ссылка для работы над опросником генерировалась индивидуально и была анонимна для других экспертов. Эти опросники мы отправили как самим участникам рейтинга, так и сторонним экспертам — политикам, политологам, журналистам и общественным деятелям. Безусловно не все, кому отправили приглашение (а это более 200 человек) смогли или захотели принять участие в опросе, но мы на это и не рассчитывали. Собранные данные мы просуммировали и нормировали по количеству заполненных полей анкет.
Мы говорим спасибо всем бизнесменам, политикам, политологам, журналистам и общественникам, которые согласились участвовать в опросе и стали экспертами рейтинга. Отдельные слова благодарности экспертам, которые нашли время и помогли готовить и делать это исследование на первом этапе.
Мы оставляем за каждым из экспертов право самим информировать общественность о своем участии и выставленных оценках.