Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края

Методика рейтинга (нажмите галочку для прочтения)

Методика рейтинга (нажмите галочку для прочтения)

На первом этапе мы отправили список из более чем 200 человек экспертам с просьбой отобрать топ-100, который оставалось проранжировать. Редакция Properm.ru не влияла на выбор экспертов. Напомним, авторы и разработчики рейтинга, ни при каких условиях, не могут быть участниками.

На втором этапе, при участии агенства СВОИ, был сформирован опросник, в котором влиятельность каждой персоны нужно было оценить по степени влиятельности от 1 до 10, где 10 — максимум. Ссылка для работы над опросником генерировалась индивидуально и была анонимна для других экспертов. Эти опросники мы отправили как самим участникам рейтинга, так и сторонним экспертам — политикам, политологам, журналистам и общественным деятелям. Безусловно не все, кому отправили приглашение (а это более 200 человек) смогли или захотели принять участие в опросе, но мы на это и не рассчитывали. Собранные данные мы просуммировали и нормировали по количеству заполненных полей анкет.

Мы говорим спасибо всем бизнесменам, политикам, политологам, журналистам и общественникам, которые согласились участвовать в опросе и стали экспертами рейтинга. Отдельные слова благодарности экспертам, которые нашли время и помогли готовить и делать это исследование на первом этапе.

Мы оставляем за каждым из экспертов право самим информировать общественность о своем участии и выставленных оценках.