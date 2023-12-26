Прервалась рекордная победная серия. «Парма» на выезде проиграла «Уралмашу»

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл на выезде в Екатеринбурге хозяевам площадки — «Уралмашу». Счет матча, прошедшего 25 декабря, составил 81:75 в пользу уральцев.
Лучшим игроком встречи в «Парме» стал Би Джей Джонсон. За 38 минут он принес команде 32 очка, собрал 4 подбора и 2 блок-шота, показав индекс полезности 31. К большому перерыву «Уралмаш» вел в счете 42:35. В третьей четверти ход матча не изменился, хозяева паркета увеличили отрыв еще на 5 очков.
У «Пармы» прервалась серия из шести побед подряд — предыдущий рекорд составил пять побед и был зафиксирован на втором этапе прошлого сезона. До выездной игры в Екатеринбурге пермяки оставались единственными, кто не проигрывал в декабре, обратили внимание в пресс-службе «Пармы».
Следующая игра состоится уже в 2024 году — «Парма» сыграет на домашнем паркете с одним из лидеров Единой Лиги ВТБ в этом сезоне — питерским «Зенитом». Матч пройдет 5 января в УДС «Молот».