Прервалась рекордная победная серия. «Парма» на выезде проиграла «Уралмашу»

У «Пармы» прервалась серия из шести побед подряд — предыдущий рекорд составил пять побед и был зафиксирован на втором этапе прошлого сезона. До выездной игры в Екатеринбурге пермяки оставались единственными, кто не проигрывал в декабре, обратили внимание в пресс-службе «Пармы».