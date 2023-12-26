«Прикамский картон» намерен в суде оспорить иск Росприродназдора

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Пермского края иск в отношении ООО «Прикамский картон». Ведомство хочет взыскать 3,199 млрд рублей с компании, сказано в картотеке суда.
Сумма иска определена на основании ранее вынесенного решения надзорного ведомства. Напомним, в 2020 году была проведена проверка, которая показала факт сброса сточных вод в реку с превышением содержания загрязняющих веществ. Изначально Росприроднадзор предложил компании добровольно выплатить компенсацию в срок до 16 ноября 2023 года, однако компания в установленный срок направила возражения, не согласившись с требованиями в полном объеме.
В пресс-службе ООО «Прикамский картон» пояснили Properm.ru, что провели консультации с экспертами, которые установили недопустимость документов, положенных в основу расчета.
«В данном случае позиция общества по защите своих законных интересов подготовлена и подкреплена надлежащими доказательствами», — отмечают в компании.
В ООО «Прикамский картон» уточняют, что в период 2021–2023 гг. Росприроднадзор и Пермская природоохранная прокуратура провели пять проверок — они не показали превышений загрязняющих веществ в сточной и природной воде.