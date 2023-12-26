«Прикамский картон» намерен в суде оспорить иск Росприродназдора

Сумма иска определена на основании ранее вынесенного решения надзорного ведомства. Напомним, в 2020 году была проведена проверка, которая показала факт сброса сточных вод в реку с превышением содержания загрязняющих веществ. Изначально Росприроднадзор предложил компании добровольно выплатить компенсацию в срок до 16 ноября 2023 года, однако компания в установленный срок направила возражения, не согласившись с требованиями в полном объеме.