Силовики нашли у пермяка дома конопляную плантацию

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
В Перми силовики задержали мужчин 37 и 42 лет. При себе у 42-летнего злоумышленника нашли пакет, в котором было подозрительное вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что это была марихуана — 50 грамм.
В доме у 37-летнего мужчины нашли конопляную плантацию, более килограмма марихуаны, 19 кусток наркосодержащих растений. 42-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, 37-летний пермяк отправлен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.