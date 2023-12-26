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Силовики нашли у пермяка дома конопляную плантацию

Силовики нашли у пермяка дома конопляную плантацию

26 декабря 2023, 03:48
Фото: пресс-служба МВД
У преступника дома нашли килограмм марихуаны.

В Перми силовики задержали мужчин 37 и 42 лет. При себе у 42-летнего злоумышленника нашли пакет, в котором было подозрительное вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что это была марихуана — 50 грамм.

В доме у 37-летнего мужчины нашли конопляную плантацию, более килограмма марихуаны, 19 кусток наркосодержащих растений. 42-летний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, 37-летний пермяк отправлен под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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#Мвд#Пермь#Наркотики#Полиция#Пермская полиция
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