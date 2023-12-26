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Published Сегодня, 12:51

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В Прикамье в новогодние выходные службы ЖКХ будут усиленно работать

Службы ЖКХ в Прикамье в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работы

26 декабря 2023, 12:51
Фото: Midjourney

В Прикамье в новогодние выходные службы ЖКХ будут усиленно работать

При аварии на сетях нужно связаться с ЕДДС по телефону 112.

Во время новогодних каникул коммунальные службы Пермского края будут работать в усиленном режиме. Для предотвращения и устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона сформировано 513 аварийных бригад, подготовлено более 1,2 тыс. единиц спецтехники и около 2,3 тыс. человек личного состава.

Во всех муниципалитетах Прикамья будут круглосуточно дежурить единые дежурно-диспетчерские службы — позвонить им можно по единому телефону 112. Кроме того, круглосуточно работает и аварийная газовая служба, вы можете связаться с ней по номерам 04, 104. Срочную информацию о наличии мусора в длинные выходные можно передать по дежурному телефону 236-90-55 или направить на электронную почту: info@te-perm.ru.

Если в новогодние выходные у вас пропала вода, электричество или другие коммунальные услуги, в первую очередь, позвоните в свою управляющую организацию — УК или ТСЖ, либо в ресурсоснабжающую компанию. В пресс-службе правительства Прикамья напоминают, что телефоны для связи можно найти в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Хэппи нью еар#Новый год
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