Службы ЖКХ в Прикамье в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работы

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
Во время новогодних каникул коммунальные службы Пермского края будут работать в усиленном режиме. Для предотвращения и устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ региона сформировано 513 аварийных бригад, подготовлено более 1,2 тыс. единиц спецтехники и около 2,3 тыс. человек личного состава.
Во всех муниципалитетах Прикамья будут круглосуточно дежурить единые дежурно-диспетчерские службы — позвонить им можно по единому телефону 112. Кроме того, круглосуточно работает и аварийная газовая служба, вы можете связаться с ней по номерам 04, 104. Срочную информацию о наличии мусора в длинные выходные можно передать по дежурному телефону 236-90-55 или направить на электронную почту: info@te-perm.ru.
Если в новогодние выходные у вас пропала вода, электричество или другие коммунальные услуги, в первую очередь, позвоните в свою управляющую организацию — УК или ТСЖ, либо в ресурсоснабжающую компанию. В пресс-службе правительства Прикамья напоминают, что телефоны для связи можно найти в квитанциях на оплату услуг ЖКХ.