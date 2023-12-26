Службы ЖКХ в Прикамье в новогодние праздники перейдут на усиленный режим работы

Во всех муниципалитетах Прикамья будут круглосуточно дежурить единые дежурно-диспетчерские службы — позвонить им можно по единому телефону 112. Кроме того, круглосуточно работает и аварийная газовая служба, вы можете связаться с ней по номерам 04, 104. Срочную информацию о наличии мусора в длинные выходные можно передать по дежурному телефону 236-90-55 или направить на электронную почту: info@te-perm.ru.