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Советы экспертов: как избежать лишних трат в Новый год

Советы экспертов: как избежать лишних трат в Новый год

26 декабря 2023, 20:07
Фото: Midjourney
Вокруг много соблазнов в новогодние праздники, но эксперты советуют планировать траты заранее, делать покупки уже в начале декабря, использовать онлайн-шопинг и отказываться от ненужных покупок после Нового года.

В преддверии Нового года намечается множество искушений, которые приводят к значительным затратам. Эксперты поделились советами с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», как не остаться без денег в праздничный период.

По словам специалиста по финансовому планированию и анализу Ольги Кузнецовой, в эти дни появляются дополнительные точки продаж новогодних товаров около супермаркетов и торговых центров. Магазины разрабатывают такие стратегии, чтобы люди, приходя в них, могли сказать: «Праздник же, живем один раз!», и не задумываться о том, какими будут последствия для кошелька. Все это приводит к необдуманным покупкам, а некоторые даже берут рассрочку, чтобы приобрести все, что им хочется.

Однако, по мнению эксперта, важно помнить, что эйфория от покупок быстро проходит, а обязательные платежи остаются. Например, нужно продолжать платить за продукты, проезд, бензин и расходы на детские клубы и кружки.

Для того чтобы избежать необдуманных трат, Кузнецова советует создавать фонды на все нужды — обязательные, желательные и мечтательные. Это поможет не только сэкономить деньги, но и поможет осознанно планировать свои расходы.

Елена Зацаринная, экономист и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, согласна с этим мнением и добавляет, что заблаговременное планирование покупок поможет избежать лишних расходов в праздники. Она рекомендует начать покупки уже с начала декабря, чтобы избежать толп и очередей в магазинах перед Новым годом, а также иметь возможность выбрать товары более осмотрительно. Если времени не хватает, можно воспользоваться онлайн-шопингом, который помимо удобства также позволяет сэкономить время.

Кроме того, Зацаринная считает, что стоит отказаться от ненужных покупок, которые можно сделать после 1 января.

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