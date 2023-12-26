Советы экспертов: как избежать лишних трат в Новый год

По словам специалиста по финансовому планированию и анализу Ольги Кузнецовой, в эти дни появляются дополнительные точки продаж новогодних товаров около супермаркетов и торговых центров. Магазины разрабатывают такие стратегии, чтобы люди, приходя в них, могли сказать: «Праздник же, живем один раз!», и не задумываться о том, какими будут последствия для кошелька. Все это приводит к необдуманным покупкам, а некоторые даже берут рассрочку, чтобы приобрести все, что им хочется.