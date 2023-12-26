Советы экспертов: как избежать лишних трат в Новый год

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:09
Updated Сегодня, 20:09
В преддверии Нового года намечается множество искушений, которые приводят к значительным затратам. Эксперты поделились советами с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», как не остаться без денег в праздничный период.
По словам специалиста по финансовому планированию и анализу Ольги Кузнецовой, в эти дни появляются дополнительные точки продаж новогодних товаров около супермаркетов и торговых центров. Магазины разрабатывают такие стратегии, чтобы люди, приходя в них, могли сказать: «Праздник же, живем один раз!», и не задумываться о том, какими будут последствия для кошелька. Все это приводит к необдуманным покупкам, а некоторые даже берут рассрочку, чтобы приобрести все, что им хочется.
Однако, по мнению эксперта, важно помнить, что эйфория от покупок быстро проходит, а обязательные платежи остаются. Например, нужно продолжать платить за продукты, проезд, бензин и расходы на детские клубы и кружки.
Для того чтобы избежать необдуманных трат, Кузнецова советует создавать фонды на все нужды — обязательные, желательные и мечтательные. Это поможет не только сэкономить деньги, но и поможет осознанно планировать свои расходы.
Елена Зацаринная, экономист и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, согласна с этим мнением и добавляет, что заблаговременное планирование покупок поможет избежать лишних расходов в праздники. Она рекомендует начать покупки уже с начала декабря, чтобы избежать толп и очередей в магазинах перед Новым годом, а также иметь возможность выбрать товары более осмотрительно. Если времени не хватает, можно воспользоваться онлайн-шопингом, который помимо удобства также позволяет сэкономить время.
Кроме того, Зацаринная считает, что стоит отказаться от ненужных покупок, которые можно сделать после 1 января.