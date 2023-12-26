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Как работают отделы ЗАГС в Перми в новогодние праздники январь 2024

Стало известно, как работают отделы ЗАГС в Перми в длинные новогодние выходные

26 декабря 2023, 05:20
Фото: fusionbrain.ai

Как работают отделы ЗАГС в Перми в новогодние праздники январь 2024

Только один отдел будет работать два дня — Орджоникидзевский.

Стало известно, как будут работать отделы ЗАГС Перми в канун Нового года и новогодние выходные в Перми, сообщили вчера, 25 декабря, в комитете ЗАГС Пермского края.

Отдел ЗАГС, телефоны для связи День и время работы
Орджоникидзевский отдел, 274 57 41, 274 55 08 30 декабря, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
4 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
Кировский отдел, 252 09 58, 252 35 70 2 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
Индустриальный отдел, 227 99 88, 227 93 18 3 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
Свердловский отдел, 241 37 77, 241 11 90, 241 03 26 5 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
Специализированный отдел, 212 76 92, 212 99 83 6 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
Мотовилихинский отдел, 282 52 43, 260 14 24, 282 52 40 8 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)

1 и 7 января для всех отделов ЗАГС в Перми будут выходными.

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#Общество#Пермь#Загс#Хэппи нью еар#Новый год
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