Стало известно, как работают отделы ЗАГС в Перми в длинные новогодние выходные

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:22
Стало известно, как будут работать отделы ЗАГС Перми в канун Нового года и новогодние выходные в Перми, сообщили вчера, 25 декабря, в комитете ЗАГС Пермского края.
|Отдел ЗАГС, телефоны для связи
|День и время работы
|Орджоникидзевский отдел, 274 57 41, 274 55 08
|30 декабря, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
4 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
|Кировский отдел, 252 09 58, 252 35 70
|2 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
|Индустриальный отдел, 227 99 88, 227 93 18
|3 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
|Свердловский отдел, 241 37 77, 241 11 90, 241 03 26
|5 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
|Специализированный отдел, 212 76 92, 212 99 83
|6 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
|Мотовилихинский отдел, 282 52 43, 260 14 24, 282 52 40
|8 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)
1 и 7 января для всех отделов ЗАГС в Перми будут выходными.