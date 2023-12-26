Стало известно, как работают отделы ЗАГС в Перми в длинные новогодние выходные

Отдел ЗАГС, телефоны для связи День и время работы

Орджоникидзевский отдел, 274 57 41, 274 55 08 30 декабря, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)

4 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)

Кировский отдел, 252 09 58, 252 35 70 2 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)

Индустриальный отдел, 227 99 88, 227 93 18 3 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)

Свердловский отдел, 241 37 77, 241 11 90, 241 03 26 5 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)

Специализированный отдел, 212 76 92, 212 99 83 6 января, с 9:00 до 17:00 (обед с 13:00–13:48)