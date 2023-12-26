Строительной отрасли Пермского края требуется как минимум 1,5 тыс. работников

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В сфере строительства в Пермском крае трудятся порядка 40 тыс. человек. По данным центра занятости региона, общее количество требуемых работников в строительной отрасли порядка 1,5 тысячи человек. В целом в отрасли по всей России наблюдается дефицит строительных кадров, сообщили Properm.ru в краевом Минстрое.
Организации отмечают наибольшую потребность электрогазосварщиках, штукатурах, слесарях-сантехниках, электромонтерах. Также необходимы инженерно-технические работники: инженер по проектно-сметной работе, инженер-технолог строительной организации, инженер-проектировщик, инженер строительного контроля.
Средняя зарплата в строительстве в Пермском крае, по данным Пермьстата, составляет 55-59 тыс. рублей в месяц.