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Строительной отрасли Пермского края требуется как минимум 1,5 тыс. работников

Строительной отрасли Пермского края требуется как минимум 1,5 тыс. работников

26 декабря 2023, 07:35
Фото: properm.ru
В целом в отрасли по всей России наблюдается дефицит строительных кадров.

В сфере строительства в Пермском крае трудятся порядка 40 тыс. человек. По данным центра занятости региона, общее количество требуемых работников в строительной отрасли порядка 1,5 тысячи человек. В целом в отрасли по всей России наблюдается дефицит строительных кадров, сообщили Properm.ru в краевом Минстрое.

Организации отмечают наибольшую потребность электрогазосварщиках, штукатурах, слесарях-сантехниках, электромонтерах. Также необходимы инженерно-технические работники: инженер по проектно-сметной работе, инженер-технолог строительной организации, инженер-проектировщик, инженер строительного контроля.

Средняя зарплата в строительстве в Пермском крае, по данным Пермьстата, составляет 55-59 тыс. рублей в месяц.

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#Пермский край#Строительство#Строительство жилья
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