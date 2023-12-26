Строительной отрасли Пермского края требуется как минимум 1,5 тыс. работников

В сфере строительства в Пермском крае трудятся порядка 40 тыс. человек. По данным центра занятости региона, общее количество требуемых работников в строительной отрасли порядка 1,5 тысячи человек. В целом в отрасли по всей России наблюдается дефицит строительных кадров, сообщили Properm.ru в краевом Минстрое.