ТОП-5 самых влиятельных промышленников Пермского края в 2023 году

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:44
Гендиректор АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев занял в рейтинге влиятельности 2023 года седьмое место, в рейтинге 2022 года он был на третьем месте. Кузяев имеет звание почетного гражданина Перми — он получил его в мае 2023 года.
Также Кузяев является владельцем Пермской финансово-производственной группы, которая является учредителем технопарка Morion Digital. Это один из крупнейших частных технопарков в стране. В нем, например, располагается производство Promobot, где собирают роботов.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» создано в Перми в 2001 году — это произошло через слияние телефонного оператора ЗАО «Элсвязь» и интернет-провайдера ЗАО «Рэйд-Интернет». Обе компании работали в краевой столице с 1997 года.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» предоставляет услуги под брендами «ДОМ.РУ», «ДОМ.РУ Бизнес», «Энфорта», «Электронный город». Компания работает в 57 городах России.
Основатель и бывший гендиректор АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Мазепин занял 10 место в актуальном рейтинге и 18 место в рейтинге за 2022 год. Пост гендиректора он покинул в марте 2022 года после того, как попал в санкционный список Евросоюза. Ранее он владел 100% компании, но решил продать 52%. Дмитрий Мазепин пытался оспорить заморозку средств в ЕС через суд, однако в ноябре 2023 года суд Европейского союза отказался снимать санкции.
Мазепин — единственный бизнесмен из рейтинга влиятельности Properm.ru, который входит в последний список Forbes 110 российских миллиардеров — он занял 46 место с состоянием в 2,8 млрд долларов.
«Уралхим» — одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений России, СНГ и Восточной Европе. Компания создана в 2007 году в Москве. По итогам 2022 года предприятия «Уралхим» произвели 23,9% российской аммиачной селитры, 15% азотных удобрений, 15,1% аммиака, 12,5% карбамида.
Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук занял 14 место в рейтинге влиятельности за 2023 год, в 2022 году был на 20 месте. Он начал работать в компании в 1990 году на позиции горнорабочего, в 2016 году стал первым заместителем технического директора, в 2017 году — техническим директором. Главой компании Лаука назначили в конце 2020 года.
«Уралкалий» — один из крупнейших мировых производителей калийных удобрений. Производство началось еще в 1944 году в Березниках. Компания разрабатывает Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей. В 2020 году контрольный пакет «Уралкалия» приобрел «Уралхим».
Генеральный директор — генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев занял 15 строчку в актуальном рейтинге, улучшив свою позицию на одно место. В 1973 году он устроился в Пермской мотостроительное конструкторское бюро, которое сейчас является АО «ОДК-Авиадвигатель». Должность генерального конструктора получил в 1997 году, пост генерального директора генерального конструктора — в 2001 году.
В 2023 году стал почетным гражданином Пермского края за заслуги в развитии авиационной промышленности. Также в этом году Иноземцев встречался с Владимиром Путиным, он доложил ему об авиадвигателях ПД-14 и ПД-35.
АО «ОДК-Авиадвигатель» — начало работу в 1939 году, основное производство находится в Перми. Компания занимается разработкой двигателей для гражданской авиации, создает газотурбинные установки для энергетики, транспортировки газа и нефти. Компания находится под санкциями Украины, ЕС, Швейцарии.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков занял 17 место, потеряв по сравнению с прошлым годом три позиции. В разные годы Третьяков работал старшим механиком, начальником цеха добычи нефти и газа, руководил заводом химических реагентов ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», возглавлял ОАО «РДН Груп».
В 2006 году стал заместителем генерального директора по производству ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в том же году стал первым заместителем и главным инженером. В 2015 году стал генеральным директором компании.
В середине 1990-х годов крупнейшие предприятия нефтедобычи в Пермском крае вошли в компанию «ЛУКОЙЛ». ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» ведет основную производственную деятельность в Прикамье, Башкортостане, Удмуртии и Коми. Компания занимается поиском, разведкой и разработкой нефтяных месторождений.