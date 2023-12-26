ТОП-5 самых влиятельных промышленников Пермского края в 2023 году

Основатель и бывший гендиректор АО «ОХК „Уралхим“ Дмитрий Мазепин занял 10 место в актуальном рейтинге и 18 место в рейтинге за 2022 год. Пост гендиректора он покинул в марте 2022 года после того, как попал в санкционный список Евросоюза. Ранее он владел 100% компании, но решил продать 52%. Дмитрий Мазепин пытался оспорить заморозку средств в ЕС через суд, однако в ноябре 2023 года суд Европейского союза отказался снимать санкции.