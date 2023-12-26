ТОП-5 самых влиятельных женщин Пермского края в 2023 году

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Редакция Properm.ru опубликовала традиционный рейтинг влиятельности персон Пермского края. В этом году в ТОП-100 вошло 17 женщин — это на восемь человек больше, чем в 2022 году.
Только одна из представленный в нашем рейтинге женщин оказалась в первой десятке — это первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина. В этом году Ольгу Антипину рассматривали как основного кандидата на пост руководителя Контрольно-счетной палаты, но губернатор Дмитрий Махонин отказался «отпускать» ее. В числе крупнейших заслуг — погашения госдолга региона накануне 2024 года. С июня 2011 года Антипина работала министром финансов Пермского края, а в марте 2017 года назначена первым заместителем председателя правительства Прикамья.
На втором месте, по версии респондентов Properm.ru, находится Мария Геворгян. В общем рейтинге она расположилась на 29 месте из 100. С 2020 года Мария является заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края, до этого работала начальником правового управления «ЛУКОЙЛ-Пермь». Известно, что с 2016 года она работает в НИУ ВШЭ-Пермь на кафедре гражданского и предпринимательского права.
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень — на 33 месте в ТОП-100. В период с 2012 по 2015 годы назначена министром здравоохранения Прикамья. С июля 2015 года управляла медсанчастью № 11, городской больницей имени Гринберга. В ноябре 2020 года Крутень была назначена и. о. министра здравоохранения Прикамья, позже вступила в должность полноценно.
Министр имущества Пермского края Лариса Ведерникова заняла в ТОП-100 39 место. С июля 2017 по июнь 2019 года Ведерникова была заместителем министра и начальником управления земельных отношений Минимущества Прикамья. До должности министра являлась первым замминистра имущества региона, а затем — замглавы администрации — начальном департамента земельных отношений.
Первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова в ТОП-100 на 44 месте. В этом году она была и.о главы города Перми, первой женщиной на этом посту в истории краевой столицы. Однако Андрианова отказалась от участия в конкурсе.
Ольга Андрианова была начальником региональной Инспекции по охране объектов культурного наследия. В 2022 году назначена и. о. замглавы мэрии по функционально-целевому блоку «Развитие территории и земельно-имущественные отношения». В 2023 году стала замглавы мэрии по блоку «Развитие территории и земельно-имущественные отношения».
Об остальных участников ежегодного рейтинга влиятельности Properm.ru читайте в материале ниже.