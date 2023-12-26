ТОП-5 самых влиятельных женщин Пермского края в 2023 году

Только одна из представленный в нашем рейтинге женщин оказалась в первой десятке — это первый заместитель председателя правительства Ольга Антипина. В этом году Ольгу Антипину рассматривали как основного кандидата на пост руководителя Контрольно-счетной палаты, но губернатор Дмитрий Махонин отказался «отпускать» ее. В числе крупнейших заслуг — погашения госдолга региона накануне 2024 года. С июня 2011 года Антипина работала министром финансов Пермского края, а в марте 2017 года назначена первым заместителем председателя правительства Прикамья.