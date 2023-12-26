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Центр Березников признан достопримечательным местом

Центр Березников признан достопримечательным местом

26 декабря 2023, 11:33
Фото: properm.ru
Новый статус объекта культурного наследия район получит уже 29 декабря.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия включила объект «Социалистический город Березники» в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края. На приказ, который был подписан 19 декабря, первыми обратили внимание в ИА «Текст».

Наименование достопримечательного места — «Социалистический город Березники». Датировка застройки: 1929–1960 годы.

Памятник градостроительства и архитектуры, по данным издания, состоит из двух основных частей — Новый Чуртан, ориентированный по оси юго-запад — северо-восток с основной осью улицы Деменева и расположенными перпендикулярно ей переулками, а также основной части центра города. В первой части кварталы имеют неправильную форму от треугольника до трапеции, во второй — исключительно прямоугольную.

Новый статус, который район обретет 29 декабря, окажет влияние на параметры возможного строительства в этом районе, размещение рекламных конструкций и киосков. При проведении земляных и хозяйственных работ будет требоваться обеспечить сохранность объектов культурного наследия.

#Общество#Березники#Памятник архитектуры#Памятник#Достопримечательность#Достопримечательности
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