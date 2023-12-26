Центр Березников признан достопримечательным местом

Памятник градостроительства и архитектуры, по данным издания, состоит из двух основных частей — Новый Чуртан, ориентированный по оси юго-запад — северо-восток с основной осью улицы Деменева и расположенными перпендикулярно ей переулками, а также основной части центра города. В первой части кварталы имеют неправильную форму от треугольника до трапеции, во второй — исключительно прямоугольную.