Центр Березников признан достопримечательным местом

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
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Updated Сегодня, 11:34
Госинспекция по охране объектов культурного наследия включила объект «Социалистический город Березники» в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края. На приказ, который был подписан 19 декабря, первыми обратили внимание в ИА «Текст».
Наименование достопримечательного места — «Социалистический город Березники». Датировка застройки: 1929–1960 годы.
Памятник градостроительства и архитектуры, по данным издания, состоит из двух основных частей — Новый Чуртан, ориентированный по оси юго-запад — северо-восток с основной осью улицы Деменева и расположенными перпендикулярно ей переулками, а также основной части центра города. В первой части кварталы имеют неправильную форму от треугольника до трапеции, во второй — исключительно прямоугольную.
Новый статус, который район обретет 29 декабря, окажет влияние на параметры возможного строительства в этом районе, размещение рекламных конструкций и киосков. При проведении земляных и хозяйственных работ будет требоваться обеспечить сохранность объектов культурного наследия.