Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
За месяц цены на сельхозпродукцию в Пермском крае выросли на 10,4%. Такие данные публикует Пермьстат.
Также отмечено снижение цен на промышленные товары на 1,9%. В ноябре 2023 года общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Прикамье по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%.
По сравнению с началом года индекс потребительских цен на конец ноября на все товары и услуги в регионе составил 106,91%. При этом сельхозпродукция подорожала на 8,2%, а промтовары на 22,1%.