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Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%

Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%

26 декабря 2023, 10:49
Фото: 1MI
В целом же цены на товары и услуги выросли на 1,1%.

За месяц цены на сельхозпродукцию в Пермском крае выросли на 10,4%. Такие данные публикует Пермьстат.

Также отмечено снижение цен на промышленные товары на 1,9%. В ноябре 2023 года общий индекс потребительских цен на товары и услуги в Прикамье по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,1%.

По сравнению с началом года индекс потребительских цен на конец ноября на все товары и услуги в регионе составил 106,91%. При этом сельхозпродукция подорожала на 8,2%, а промтовары на 22,1%.

#Экономика#Цены#Цены на продукты#Цены растут#Потребительские цены
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