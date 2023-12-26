properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В 2023 году в Прикамье выросла выручка пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей

В 2023 году в Прикамье выросла выручка пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей

26 декабря 2023, 13:04
Фото: Midjourney
Речь о сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, спорта и культурной деятельности, бытовых услуг, здравоохранения.
Сюжет
Ковид

Все отрасли, пострадавшие от ковида и санкций, восстановились, вернулись к допандемийным показателям и даже улучшили их. Об этом Properm.ru сообщили в Минэкономразвития Пермского края

Отрасли B2C сектора показывают положительную динамику выручки и характеризуются ежегодными сезонными спадами и подъемами. Речь о сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, спорта и культурной деятельности, бытовых услуг, здравоохранения.

Таковы результаты мониторинга, который проводит правительство Пермского края на основании данных о выручке, проходящей через аппараты контрольно-кассовой техники. На основании этих данных на постоянной основе проводится мониторинг состояния отраслей бизнеса. По результатам такого мониторинга разрабатывались, например, меры поддержки в период распространения COVID-19 и введения санкционных ограничений в 2022 году.

Отрасль общественного питания, признанная пострадавшей в период распространения COVID-19, восстановилась к марту 2021 года и продолжает показывать положительную динамику — показатели выручки 2023 года почти в 2,5 раза выше, чем в 2020 году и в 1,5 раза выше, чем в 2021 году.

Деятельность в сфере спорта (фитнес-центры, бассейны, спортивные и физкультурные мероприятия), также отнесенная к пострадавшим в 2020 году, достигла допандемийных показателей выручки к началу 2021 года. Объем выручки в 2023 году по сравнению с 2021 годом также в среднем выше более чем в 1,5 раза.

Для сферы гостиничного бизнеса меры поддержки вводились в оба кризисных периода. Динамика выручки на сегодняшний день также показывает устойчивый рост относительно предыдущих лет — в 2023 году выше более чем в 2 раза относительно 2021 года, выше в 1,5 раза, чем показатели 2022 года.

Также наблюдается положительная динамика выручки в сфере торговли автотранспортными средствами — рост почти в 2 раза относительно предыдущего года.

#Экономика#Ковид#Пандемия#COVID-19#Экономика россии#Экономика пк#Covid#Отрасли пострадавшие от ковида
Подпишитесь
Почему «Слово пацана» расходится с делом. Большое эссе о главном хите этого года
Сегодня, 08:00
Бастрыкин взял под контроль проверку крупной коммунальной аварии в Соликамске
Сегодня, 09:27
Кто еще переехал в новый зоопарк на Нагорном? Отвечает мэрия Перми
Сегодня, 05:57
Никиту Белых освободили от наказания по второму уголовному делу
Сегодня, 07:24
Итоги 2023. В этом году в Прикамье строители работали на юбилей и уезжали на СВО
Сегодня, 04:00
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Сегодня, 02:00