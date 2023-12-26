В 2023 году в Прикамье выросла выручка пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Все отрасли, пострадавшие от ковида и санкций, восстановились, вернулись к допандемийным показателям и даже улучшили их. Об этом Properm.ru сообщили в Минэкономразвития Пермского края
Отрасли B2C сектора показывают положительную динамику выручки и характеризуются ежегодными сезонными спадами и подъемами. Речь о сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, спорта и культурной деятельности, бытовых услуг, здравоохранения.
Таковы результаты мониторинга, который проводит правительство Пермского края на основании данных о выручке, проходящей через аппараты контрольно-кассовой техники. На основании этих данных на постоянной основе проводится мониторинг состояния отраслей бизнеса. По результатам такого мониторинга разрабатывались, например, меры поддержки в период распространения COVID-19 и введения санкционных ограничений в 2022 году.
Отрасль общественного питания, признанная пострадавшей в период распространения COVID-19, восстановилась к марту 2021 года и продолжает показывать положительную динамику — показатели выручки 2023 года почти в 2,5 раза выше, чем в 2020 году и в 1,5 раза выше, чем в 2021 году.
Деятельность в сфере спорта (фитнес-центры, бассейны, спортивные и физкультурные мероприятия), также отнесенная к пострадавшим в 2020 году, достигла допандемийных показателей выручки к началу 2021 года. Объем выручки в 2023 году по сравнению с 2021 годом также в среднем выше более чем в 1,5 раза.
Для сферы гостиничного бизнеса меры поддержки вводились в оба кризисных периода. Динамика выручки на сегодняшний день также показывает устойчивый рост относительно предыдущих лет — в 2023 году выше более чем в 2 раза относительно 2021 года, выше в 1,5 раза, чем показатели 2022 года.
Также наблюдается положительная динамика выручки в сфере торговли автотранспортными средствами — рост почти в 2 раза относительно предыдущего года.