В 2023 году в Прикамье выросла выручка пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей

Деятельность в сфере спорта (фитнес-центры, бассейны, спортивные и физкультурные мероприятия), также отнесенная к пострадавшим в 2020 году, достигла допандемийных показателей выручки к началу 2021 года. Объем выручки в 2023 году по сравнению с 2021 годом также в среднем выше более чем в 1,5 раза.