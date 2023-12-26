В Березниках простятся с военным, убитым на спецоперации

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
Чиновники рассказали о гибели еще одного жителя Пермского края на специальной военной операции. Речь идет о Евгение Дерюшеве. Возраст мужчины или обстоятельства его смерти неизвестны. Прощание с военным пройдет 26 декабря в Березниках, сообщает пресс-служба мэрии Березников.
СВО России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам Владимира Путина, мир будет тогда, когда страна достигнет всех поставленных целей. Цели, по словам президента России, не изменились — это денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины.