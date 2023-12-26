В Добрянке два памятника культурного наследия находятся под угрозой разрушения

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Прокуратура Добрянки проверила исполнение законодательства об охране объектов культурного наследия в деятельности администрации городского округа. В ходе проверки выявлены нарушения в содержании двух памятников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Находящийся в муниципальной собственности памятник культуры «Дом главного механика железоделательного завода» не имел согласованной проектной документации по реставрации и приспособлению его для современного использования. Вблизи еще одного исторического здания — «Контора заводская» проводились строительные работы, мусор от которых сваливался в непосредственной близости от памятника.
Указанные обстоятельства влекут за собой утрату облика объектов культурного наследия, представляющих собой уникальную ценность, что является недопустимым, уверены в прокуратуре.
По итогам проверки прокурором главе администрации Дмитрию Антонову внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, территория вблизи указанных зданий приведена в нормативное состояние, принимаются меры к получению необходимой документации.