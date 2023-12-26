В Добрянке два памятника культурного наследия находятся под угрозой разрушения

Находящийся в муниципальной собственности памятник культуры «Дом главного механика железоделательного завода» не имел согласованной проектной документации по реставрации и приспособлению его для современного использования. Вблизи еще одного исторического здания — «Контора заводская» проводились строительные работы, мусор от которых сваливался в непосредственной близости от памятника.