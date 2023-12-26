properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В Добрянке два памятника культурного наследия находятся под угрозой разрушения

В Добрянке два памятника культурного наследия находятся под угрозой разрушения

26 декабря 2023, 15:14
Фото: Ураловед
Один из них — Заводская контора — среди символов города.

Прокуратура Добрянки проверила исполнение законодательства об охране объектов культурного наследия в деятельности администрации городского округа. В ходе проверки выявлены нарушения в содержании двух памятников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Находящийся в муниципальной собственности памятник культуры «Дом главного механика железоделательного завода» не имел согласованной проектной документации по реставрации и приспособлению его для современного использования. Вблизи еще одного исторического здания — «Контора заводская» проводились строительные работы, мусор от которых сваливался в непосредственной близости от памятника.

Указанные обстоятельства влекут за собой утрату облика объектов культурного наследия, представляющих собой уникальную ценность, что является недопустимым, уверены в прокуратуре.

По итогам проверки прокурором главе администрации Дмитрию Антонову внесено представление, которое удовлетворено, нарушения устранены, территория вблизи указанных зданий приведена в нормативное состояние, принимаются меры к получению необходимой документации.

Читайте также:
В Чердыни прокуратура требует остановить разрушение памятника архитектуры
#Общество#Прокуратура#Добрянка#Памятник
Подпишитесь
Почему «Слово пацана» расходится с делом. Большое эссе о главном хите этого года
Сегодня, 08:00
Бастрыкин взял под контроль проверку крупной коммунальной аварии в Соликамске
Сегодня, 09:27
Кто еще переехал в новый зоопарк на Нагорном? Отвечает мэрия Перми
Сегодня, 05:57
Никиту Белых освободили от наказания по второму уголовному делу
Сегодня, 07:24
Итоги 2023. В этом году в Прикамье строители работали на юбилей и уезжали на СВО
Сегодня, 04:00
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Сегодня, 02:00