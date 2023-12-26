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В Кунгуре к новому году построили новый корпус школы

В Кунгуре к новому году построили новый корпус школы

26 декабря 2023, 18:12
Фото: Пресс-служба администрации губернатора Пермского края
Школа в Кунгуре стала седьмой, построенной за 2023 год. Сейчас идет строительство шестнадцати новых школьных корпусов.

Накануне новогодних каникул в Кунгуре завершили строительство нового корпуса для школы на ул. Красногвардейцев, 47. Ее возводили за счет средств краевого и местного бюджетов, по нацпроекту «Образование», пишет в telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. Известно, что 102 млн. рублей нацпроекта направлены на создание современного учебного заведения. «После получения разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензирование, новая школа существенно разгрузит учебные заведения города, учиться в ней смогут свыше 800 ребят», — указывает глава Прикамья.

Как сообщают в пресс-службе главы региона, инспекция Госстройнадзора уже выдала заключение о соответствии здания учебного заведения всем строительным нормам.

В школе оборудованы кабинеты физики, химии, биологии и информатики. Уроки технологии будут проходить в мастерских по обработке металла, дерева, ткани, а также в кабинете кулинарии. Для занятий физкультурой — три спортивных зала. За правым крылом здания школы располагается стадион, а напротив внутреннего двора для школьных линеек — игровые и спортивные площадки.

Строительство школы в Кунгуре началось в сентябре 2020 года. По условиям контракта подрядная организация ООО «Спецстрой» должна была завершить строительство осенью 2022 года. Летом этого года в связи с неисполнением условий договора и отклонениями от графика работ контракт был расторгнут властями в одностороннем порядке. Завершением работ занималась пермская компания ООО «Парма».

Ранее в Кунгурском округе в с. Филипповка 1 сентября была открыта школа на 200 мест. Всего в этом году в Прикамье уже открыли пять новых школьных корпусов для 3 тысяч ребят.

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