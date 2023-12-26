В Кунгуре к новому году построили новый корпус школы

Накануне новогодних каникул в Кунгуре завершили строительство нового корпуса для школы на ул. Красногвардейцев, 47. Ее возводили за счет средств краевого и местного бюджетов, по нацпроекту «Образование», пишет в telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. Известно, что 102 млн. рублей нацпроекта направлены на создание современного учебного заведения. «После получения разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензирование, новая школа существенно разгрузит учебные заведения города, учиться в ней смогут свыше 800 ребят», — указывает глава Прикамья.