В Кунгуре к новому году построили новый корпус школы

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Накануне новогодних каникул в Кунгуре завершили строительство нового корпуса для школы на ул. Красногвардейцев, 47. Ее возводили за счет средств краевого и местного бюджетов, по нацпроекту «Образование», пишет в telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин. Известно, что 102 млн. рублей нацпроекта направлены на создание современного учебного заведения. «После получения разрешения на ввод в эксплуатацию и лицензирование, новая школа существенно разгрузит учебные заведения города, учиться в ней смогут свыше 800 ребят», — указывает глава Прикамья.
Как сообщают в пресс-службе главы региона, инспекция Госстройнадзора уже выдала заключение о соответствии здания учебного заведения всем строительным нормам.
В школе оборудованы кабинеты физики, химии, биологии и информатики. Уроки технологии будут проходить в мастерских по обработке металла, дерева, ткани, а также в кабинете кулинарии. Для занятий физкультурой — три спортивных зала. За правым крылом здания школы располагается стадион, а напротив внутреннего двора для школьных линеек — игровые и спортивные площадки.
Строительство школы в Кунгуре началось в сентябре 2020 года. По условиям контракта подрядная организация ООО «Спецстрой» должна была завершить строительство осенью 2022 года. Летом этого года в связи с неисполнением условий договора и отклонениями от графика работ контракт был расторгнут властями в одностороннем порядке. Завершением работ занималась пермская компания ООО «Парма».
Ранее в Кунгурском округе в с. Филипповка 1 сентября была открыта школа на 200 мест. Всего в этом году в Прикамье уже открыли пять новых школьных корпусов для 3 тысяч ребят.