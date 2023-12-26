В Перми наградили лауреатов премии в сфере культуры и искусства за 2022 год

В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» победу одержал проект Пермской государственной художественной галереи «Навстречу новому столетию». Он приурочен к юбилею галереи. Над разработкой экспозиции работал весь коллектив музея — научные сотрудники, хранители, реставраторы, музейные педагоги, технические и финансовые службы. Создатели провели трехчастную выставку и серию событий. Все части экспозиции можно будет увидеть в новом здании галереи, которое откроется в 2024 году, в здании Спасо-Преображенского собора сейчас представлено лишь превью проекта.