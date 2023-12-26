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В Перми наградили лауреатов премии в сфере культуры и искусства за 2022 год

В Перми наградили лауреатов премии в сфере культуры и искусства за 2022 год

26 декабря 2023, 04:49
Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края
Торжественная церемония стала первым мероприятием в открытом после реконструкции большом зале Пермской краевой филармонии.
Сюжет
Пермь 300

В пятницу, 22 декабря, состоялось вручение главной профессиональной награды региона — премии в сфере искусства и культуры за 2022 год. За нее боролись писатели, музыканты, артисты и творческие коллективы. Эксперты выбрали лучших по итогам прошлого года.

Церемонию провел Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке министерства культуры Пермского края. Она состоялась в обновленном большом зале Пермской краевой филармонии. В торжественной обстановке губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев вручили победителям премии дипломы и почетные знаки. Награды получили 10 лауреатов.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В номинации «Литература» лучшей стала пермская краевая общественная организация Союза писателей России за книгу художественной прозы «Тайны Вишеры» (16+). Произведение написал Максим Дуленцов, известный читателям по книгам «Золото тайги» и «Земля забытого бога». Из аннотации к роману следует, что в центре сюжета — компания современных горожан, отдыхающих летом на речке, вокруг которой вдруг сгущается морок предвечного ужаса, с неведомо как появляющимися жертвами неведомо каких преступлений. Главные герои, инженер Дима и следователь Анна, оказываются в иронической антиутопии с российскими реалиями и узнаваемыми типажами.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В номинации «Театр» памятный знак был вручен коллективу Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского за оперу «Евгений Онегин» (12+). Спектакль стал образцом авторского подхода в театре — режиссер-постановщик Владиславс Наставшевс сумел раскрыть новые грани перед зрителем. Постановка выстроена на воспоминаниях главного героя — ее действие разворачивается в пространстве памяти с ее преломлениями и искажениями. Сюжет оперы перенесен в 1870-е годы — когда композитор Петр Чайковский сочинял «Евгения Онегина».

Награду за оперу «Евгений Онегин» получила директор театра Анна Волк.Награду за оперу «Евгений Онегин» получила директор театра Анна Волк.
Награду за оперу «Евгений Онегин» получила директор театра Анна Волк.
Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Лауреат номинации «Музыка» — Пермская краевая филармония, создавшая концертную программу «Светлый праздник» (6+) в рамках празднования 150-летия со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Произведения Рахманинова представили лауреаты международных конкурсов Гульназ Гарипова и ее воспитанник, юный пианист Лев Бакиров. На торжественном вечере они исполнили сочинения для двух фортепиано: Сюита №1 и Сюита №2.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Лучшим в номинации «Изобразительное искусство» признан член Пермского отделения Союза художников России Алексей Мургин за персональную юбилейную выставку «Отражение времени». Художник является выпускником Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Алексей Мургин представил удивительные произведения, отражающие живость, духовную глубину и ясность городского пространства.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Эксперты признали лучшим в номинации «Кино» продюсерский центр «Капризка», создавший анимационный мультсериал «Капризка» (0+). Награду вручили художественному руководителю и режиссеру Сергею Меринову и продюсеру Андрею Семерикову. Главным персонажем проекта является главный герой книги Владимира Воробьева, который проникает в дом детей Павлика и Наташи, чтобы раздать им вредные советы, устроить кавардак и побеспокоить взрослых. А добрые герои книг придут на помощь и помешают планам хулигана. Мультсериал перенесен в современные реалии, его сюжет понравится и детям, и их родителям.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Проект Губахинского городского историко-краеведческого музея «Парк эдиакарского периода» победил в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Его создали директор музея Евгения Шабурова и сотрудник Геологического института Российской Академии Наук, руководитель научной экспедиции по изучению эдиакарского периода в акватории Широковского водохранилища Антон Колесников. «Парк эдиакарского периода» позволяет посетителям музея познакомиться с историей о первых многоклеточных животных Земли, останки которых находят в акватории Широковского водохранилища. Кроме того, в этой номинации победил издательский проект «Серия книг ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИИ».

Евгения Шабурова, директор Губахинского городского историко-краеведческого музея:

— Церемония прошла в очень торжественной обстановке. Я рада, что награждение состоялось в обновленном зале филармонии.

Проект «Парк эдиакарского периода» не заканчивается в этом году! Например, 23 декабря, в Музее КУБа прошла презентации книги для детей «Эдиакарцы. Выдуманная история про невыдуманных существ. Она основана на геологических открытиях, сделанных учеными Геологического института РАН в Губахинском округе. Авторы книги — Мария Шапошникова, психолог семейной практики, художники-иллюстраторы Артем Кутергин и Евгения Наймушина, а также сотрудники Пермской художественной галереи.
Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» победу одержал проект Пермской государственной художественной галереи «Навстречу новому столетию». Он приурочен к юбилею галереи. Над разработкой экспозиции работал весь коллектив музея — научные сотрудники, хранители, реставраторы, музейные педагоги, технические и финансовые службы. Создатели провели трехчастную выставку и серию событий. Все части экспозиции можно будет увидеть в новом здании галереи, которое откроется в 2024 году, в здании Спасо-Преображенского собора сейчас представлено лишь превью проекта.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Детский выставочно-просветительский проект «Про Льва, который стал писателем…» (6+) Пермского краеведческого музея признан лучшим в номинации «Детский и молодежный проект в различных видах искусства и творчества». Разработка посвящена пермскому детскому писателю Льву Давыдычеву и его произведениям. В нее включены мероприятия для детско-семейной аудитории: выставка в формате «игра-тест-квест», авторские экскурсии для нескольких категорий посетителей и музейные занятия на основе произведений писателя. Авторами проекта стали заведующая Детского музейного центра Ульяна Есарева, а также Татьяна Галиакберова, Наталья Сабаш, Анастасия Ремизова, дизайнер Никита Гойнов, Сергей Островский.

Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

В завершение церемонии почетный знак и диплом был вручен дирижеру Пермского театра оперы и балета Валерию Платонову. Экспертное жюри отметило его личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края. Валерий Платонов стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».

Валерий Платонов, дирижер Пермского театра оперы и балета:

— Я чрезвычайно благодарен губернатору и правительству Пермского края за то, что эта премия существует и развивается. Я по рождению не пермяк, но Пермь для меня стала и домом, и судьбой, и местом силы, местом моего развития, ибо именно в Перми произошли мои самые значимые, самые яркие творческие работы. Я чрезвычайно благодарен Перми и пермякам, потому что здесь я нашел свой родной дом и по праву, внутренне считаю себя пермяком. Хочу сказать огромное спасибо моей большой семье, которая поддерживает меня и в горестях, и в радостях. Для меня очень символично, что я получаю премию на этой сцене, в замечательном роскошном зале. Хочется поздравить всех пермяков с Новым годом, и выразить надежду, что новый 2024 год принесет нам спокойствие и божью благодать, и все будет у нас хорошо.
Фото: пресс-служба министерства культуры Пермского края

Премия Пермского края в сфере культуры и искусства была учреждена в мае 2006 года. Она создана для популяризации и продвижения наиболее талантливых и оригинальных произведений, признанных значительным событием в культуре региона и России в целом.

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