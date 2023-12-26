В Перми наградили лауреатов премии в сфере культуры и искусства за 2022 год

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В пятницу, 22 декабря, состоялось вручение главной профессиональной награды региона — премии в сфере искусства и культуры за 2022 год. За нее боролись писатели, музыканты, артисты и творческие коллективы. Эксперты выбрали лучших по итогам прошлого года.
Церемонию провел Центр по реализации проектов в сфере культуры при поддержке министерства культуры Пермского края. Она состоялась в обновленном большом зале Пермской краевой филармонии. В торжественной обстановке губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев вручили победителям премии дипломы и почетные знаки. Награды получили 10 лауреатов.
В номинации «Литература» лучшей стала пермская краевая общественная организация Союза писателей России за книгу художественной прозы «Тайны Вишеры» (16+). Произведение написал Максим Дуленцов, известный читателям по книгам «Золото тайги» и «Земля забытого бога». Из аннотации к роману следует, что в центре сюжета — компания современных горожан, отдыхающих летом на речке, вокруг которой вдруг сгущается морок предвечного ужаса, с неведомо как появляющимися жертвами неведомо каких преступлений. Главные герои, инженер Дима и следователь Анна, оказываются в иронической антиутопии с российскими реалиями и узнаваемыми типажами.
В номинации «Театр» памятный знак был вручен коллективу Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского за оперу «Евгений Онегин» (12+). Спектакль стал образцом авторского подхода в театре — режиссер-постановщик Владиславс Наставшевс сумел раскрыть новые грани перед зрителем. Постановка выстроена на воспоминаниях главного героя — ее действие разворачивается в пространстве памяти с ее преломлениями и искажениями. Сюжет оперы перенесен в 1870-е годы — когда композитор Петр Чайковский сочинял «Евгения Онегина».
Лауреат номинации «Музыка» — Пермская краевая филармония, создавшая концертную программу «Светлый праздник» (6+) в рамках празднования 150-летия со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Произведения Рахманинова представили лауреаты международных конкурсов Гульназ Гарипова и ее воспитанник, юный пианист Лев Бакиров. На торжественном вечере они исполнили сочинения для двух фортепиано: Сюита №1 и Сюита №2.
Лучшим в номинации «Изобразительное искусство» признан член Пермского отделения Союза художников России Алексей Мургин за персональную юбилейную выставку «Отражение времени». Художник является выпускником Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Алексей Мургин представил удивительные произведения, отражающие живость, духовную глубину и ясность городского пространства.
Эксперты признали лучшим в номинации «Кино» продюсерский центр «Капризка», создавший анимационный мультсериал «Капризка» (0+). Награду вручили художественному руководителю и режиссеру Сергею Меринову и продюсеру Андрею Семерикову. Главным персонажем проекта является главный герой книги Владимира Воробьева, который проникает в дом детей Павлика и Наташи, чтобы раздать им вредные советы, устроить кавардак и побеспокоить взрослых. А добрые герои книг придут на помощь и помешают планам хулигана. Мультсериал перенесен в современные реалии, его сюжет понравится и детям, и их родителям.
Проект Губахинского городского историко-краеведческого музея «Парк эдиакарского периода» победил в номинации «Сохранение и пропаганда культурного наследия Пермского края». Его создали директор музея Евгения Шабурова и сотрудник Геологического института Российской Академии Наук, руководитель научной экспедиции по изучению эдиакарского периода в акватории Широковского водохранилища Антон Колесников. «Парк эдиакарского периода» позволяет посетителям музея познакомиться с историей о первых многоклеточных животных Земли, останки которых находят в акватории Широковского водохранилища. Кроме того, в этой номинации победил издательский проект «Серия книг ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ РОССИИ».
Евгения Шабурова, директор Губахинского городского историко-краеведческого музея:
— Церемония прошла в очень торжественной обстановке. Я рада, что награждение состоялось в обновленном зале филармонии.
Проект «Парк эдиакарского периода» не заканчивается в этом году! Например, 23 декабря, в Музее КУБа прошла презентации книги для детей «Эдиакарцы. Выдуманная история про невыдуманных существ. Она основана на геологических открытиях, сделанных учеными Геологического института РАН в Губахинском округе. Авторы книги — Мария Шапошникова, психолог семейной практики, художники-иллюстраторы Артем Кутергин и Евгения Наймушина, а также сотрудники Пермской художественной галереи.
В номинации «Проект (в том числе мультижанровый) в различных видах искусства и творчества» победу одержал проект Пермской государственной художественной галереи «Навстречу новому столетию». Он приурочен к юбилею галереи. Над разработкой экспозиции работал весь коллектив музея — научные сотрудники, хранители, реставраторы, музейные педагоги, технические и финансовые службы. Создатели провели трехчастную выставку и серию событий. Все части экспозиции можно будет увидеть в новом здании галереи, которое откроется в 2024 году, в здании Спасо-Преображенского собора сейчас представлено лишь превью проекта.
Детский выставочно-просветительский проект «Про Льва, который стал писателем…» (6+) Пермского краеведческого музея признан лучшим в номинации «Детский и молодежный проект в различных видах искусства и творчества». Разработка посвящена пермскому детскому писателю Льву Давыдычеву и его произведениям. В нее включены мероприятия для детско-семейной аудитории: выставка в формате «игра-тест-квест», авторские экскурсии для нескольких категорий посетителей и музейные занятия на основе произведений писателя. Авторами проекта стали заведующая Детского музейного центра Ульяна Есарева, а также Татьяна Галиакберова, Наталья Сабаш, Анастасия Ремизова, дизайнер Никита Гойнов, Сергей Островский.
В завершение церемонии почетный знак и диплом был вручен дирижеру Пермского театра оперы и балета Валерию Платонову. Экспертное жюри отметило его личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края. Валерий Платонов стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».
Валерий Платонов, дирижер Пермского театра оперы и балета:
— Я чрезвычайно благодарен губернатору и правительству Пермского края за то, что эта премия существует и развивается. Я по рождению не пермяк, но Пермь для меня стала и домом, и судьбой, и местом силы, местом моего развития, ибо именно в Перми произошли мои самые значимые, самые яркие творческие работы. Я чрезвычайно благодарен Перми и пермякам, потому что здесь я нашел свой родной дом и по праву, внутренне считаю себя пермяком. Хочу сказать огромное спасибо моей большой семье, которая поддерживает меня и в горестях, и в радостях. Для меня очень символично, что я получаю премию на этой сцене, в замечательном роскошном зале. Хочется поздравить всех пермяков с Новым годом, и выразить надежду, что новый 2024 год принесет нам спокойствие и божью благодать, и все будет у нас хорошо.
Премия Пермского края в сфере культуры и искусства была учреждена в мае 2006 года. Она создана для популяризации и продвижения наиболее талантливых и оригинальных произведений, признанных значительным событием в культуре региона и России в целом.