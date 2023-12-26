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В Перми построят испытательный участок для беспилотников

В Перми построят испытательный участок для беспилотников

26 декабря 2023, 04:46
Фото: 1MI
Внимание к сфере беспилотников многократно возросло в 2023 году.

В Перми на базе межвузовского кампуса появится участок со стендами для испытания беспилотников. Там планируется проверять механизмы беспилотников на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, соляного тумана, сообщает пресс-служба краевого правительства.

По словам управляющего директора «ОДК-СТАР» Сергея Попова, проект позволит готовить высококвалифицированные кадры для предприятия. Студенты будут с первого курса знакомиться со спецификой завода.

Межвузовский кампус должен быть построен до 2026 года. Он появится на правом берегу Камы на территории 20 га.

В 2023 году Пермский авиационный техникум имени Швецова начал подготовку специалистов по беспилотникам — открылось образовательное направление «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

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#Пермь#Образование#Дроны#Беспилотники
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