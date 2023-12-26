В Перми построят испытательный участок для беспилотников

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
В Перми на базе межвузовского кампуса появится участок со стендами для испытания беспилотников. Там планируется проверять механизмы беспилотников на воздействие температуры, вибрации, ударных нагрузок, соляного тумана, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По словам управляющего директора «ОДК-СТАР» Сергея Попова, проект позволит готовить высококвалифицированные кадры для предприятия. Студенты будут с первого курса знакомиться со спецификой завода.
Межвузовский кампус должен быть построен до 2026 года. Он появится на правом берегу Камы на территории 20 га.
В 2023 году Пермский авиационный техникум имени Швецова начал подготовку специалистов по беспилотникам — открылось образовательное направление «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».