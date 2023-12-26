В Пермском крае за неделю от коронавируса скончались 11 человек

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Пермском крае за неделю с 18 по 24 декабря выявлено 1 683 заболевших коронавирусом —152 человека госпитализировали, еще 2 177 пациентов выздоровели, 11 — скончались от COVID-19. Данные опубликованы на портале Объясняем.рф.
Пермский край на первом месте в ПФО по смертности от COVID-19 и на пятом месте в стране за неделю. Больше смертей от коронавируса зафиксировано только в:
В целом за неделю по РФ госпитализировано 7,7 тыс. человек, этот показатель стал меньше на 10,4% по сравнению с прошлой неделей.