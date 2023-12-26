В Прикамье будут судить мошенников, похитивших 12,7 миллионов у матери из Гремячинска

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Завершено предварительное расследование уголовного дела о серии дистанционных хищений денег граждан, сообщают в МВД. Перед судом предстанут шесть обвиняемых из различных регионов: Хабаровска, Казани и других.
Напомним, что на их счету — похищение у одиннадцати жертв более 15,4 миллионов рублей. Одной из потерпевших стала жительница Пермского края Валентина Нечаева из Гремячинска — мать военнослужащего, который погиб в ходе специальной военной операции. Под предлогом обеспечения сохранности денег она перевела злоумышленникам на так называемые безопасные счета более 12,7 миллионов рублей. В эту сумму вошли выплаты членам семей погибших военнослужащих, а также личные сбережения потерпевшей и деньги, взятые в кредит.
В начале декабря в Приволжском суде Казани началось рассмотрение уголовного дела в отношении ещё двоих участников группы мошенников, выманивших более 12,5 млн рублей у жительницы Гремячинска Валентины Нечаевой и ее дочери Кристины. Судя по картотеке дел суда, речь идет о задержанных в июле прошлого года Рамиле Идрисове и Нозиме Хоралиеве.
6 июля в Казани в съемной квартире были задержаны местные жители Динар Хасматулин, Тимур Мухситдинов, Нозим Хоралиев и Шамси Мамедов. Их этапировали после задержания в Пермь, где поместили в СИЗО. Во время расследования дела были задержаны еще четверо участников мошеннической схемы, трое их них — в Хабаровске. Сейчас расследование в отношении пяти не признающих вину обвиняемых продолжается, следствие не исключает, что в преступную схему было вовлечено больше людей.
В мае прошлого года задержанные и иные соучастники арендовали квартиру в Казани и организовали в ней штаб, из которого координировали операции по обналичиванию и переводу денежных средств на подконтрольные счета. При обыске сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 мобильных телефонов, около 380 банковских карт и 250 сим-карт. Сейчас следствие ведет розыск организаторов преступления.
В мае прошлого года стало известно, что мошенники похитили у Валентины Нечаевой и ее дочери 12,7 млн рублей. Большую часть денег женщина получила в качестве государственных выплат после гибели сына Артема в зоне СВО. Еще 1,5 млн рублей мошенники принудили взять в кредит, в том числе в Сбербанке. На момент передачи уголовного дела в суд Нечаева погасила все взятые по требованию мошенников кредиты.