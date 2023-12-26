Врачи назвали симптомы и методы лечения нового штамма коронавируса

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Как пишет издание, сводки Министерства здравоохранения фиксируют рост числа заболевших COVID-19 и гриппом. К сезонным острым респираторно-вирусным инфекциям присоединился новый штамм коронавируса. В прошлом месяце в Российской Федерации были зарегистрированы первые десять случаев инфицирования новым штаммом коронавируса ВА.2.86, который во всем мире получил название «пирола» и является одним из подвариантов омикрона, пишет newizv.ru.
Доктор медицинских наук и инфекционист Николай Малышев отметил, что новый штамм коронавируса — «пирола» — очень заразный, гораздо более контагиозный, чем предыдущие. Но хорошая новость в том, что смертность от него практически нулевая. Однако заболевание сопровождается сильным кашлем и повышенной температурой. Также возможны осложнения в виде пневмонии и развитие постковидного синдрома. По мнению эксперта, до нового года заболеваемость будет продолжать расти.
В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ухудшении эпидемической ситуации с коронавирусной инфекцией в России и двукратном росте числа заболевших за месяц. В конце ноября оперативный штаб также сообщил о росте заболеваемости COVID-19 почти на 33%, за неделю случаи заражений зафиксированы в 79 регионах Российской Федерации. Число госпитализированных увеличилось на 25% по сравнению с предыдущей неделей.
По словам врача-инфекциониста, педиатра, генерального директора клиники «Лидер медицина» Евгения Тимакова, в настоящее время многие люди болеют, происходит циркуляция нескольких вирусов, в том числе и COVID-19, поэтому симптомы смазаны. Однако есть характерные признаки болезни: длительный и сильный кашель, заложенность носа и боль в горле.
Чтобы избежать нежелательных последствий, врачи рекомендуют начинать лечение своевременно. Наиболее эффективными считаются проверенные противовирусные препараты, которые уже зарекомендовали себя. Исходя из данных клинических исследований и практики, врачи предпочитают назначать препараты с действующим веществом молнупиравир. В аптечных препаратах отечественного производства, содержащих данный компонент, в том числе «Эсперавир», который хорошо зарекомендовал себя в пандемию. Врачи охотно назначали его пациентам с COVID-19.
Было обнаружено, что молнупиравир может вносить ошибки в геномную РНК коронавируса. Кроме того, он может быть эффективен также в борьбе с другими РНК-вирусами, включая простуду, вызванную, например, риновирусами.
Для предотвращения заражения врачи также рекомендуют избегать массовых скоплений людей, частое мытье рук, проветривание помещений и укрепление иммунитета.