Врачи назвали симптомы и методы лечения нового штамма коронавируса

Доктор медицинских наук и инфекционист Николай Малышев отметил, что новый штамм коронавируса — «пирола» — очень заразный, гораздо более контагиозный, чем предыдущие. Но хорошая новость в том, что смертность от него практически нулевая. Однако заболевание сопровождается сильным кашлем и повышенной температурой. Также возможны осложнения в виде пневмонии и развитие постковидного синдрома. По мнению эксперта, до нового года заболеваемость будет продолжать расти.