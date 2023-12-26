Вынесен приговор пермяку, организовавшему хищение 625 тонн нефти и дизельного топлива

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Пермский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пермяк организовал преступную группировку и украл больше 625 тонн нефти и дизельного топлива. Сумма убытка, которую понесли две нефтеперерабатывающие организации, превысила 11 млн. рублей. Злоумышленники действовали в 2016–2018 годах при помощи специальной техники и приспособлений, используя большегрузные транспортные средства.
Сотрудники полиции задержали злоумышленников, во время очередного хищения нефтепродуктов. Похищенное изъяли и вернули добывающей организации.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п., а ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную организованной группой), пп. а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Ранее приговоры вынесены четырём подельникам организатора преступной схемы.
Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную организованной группой), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).
Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, со штрафом в размере 570 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.