Заключена сделка купли-продажи пермского Завода им. Дзержинского

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Лев Шляпин заключил договор купли-продажи предприятия с АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“». На информация об этом, размещённую на ЕФРСБ, обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Предприятие стало единственным участником торгов по продаже имущественного комплекса предприятия и предложило за него 725 млн рублей. Заключение договора купли-продажи означает, что от права преимущественного выкупа оборонного предприятия отказалась Российская Федерация.
В апреле по такой же цене пермское предприятие продали ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» из Москвы, но затем Минпромторг подал в суд, чтобы расторгнуть эту сделку. Конфликт был урегулирован в несудебном поле — министерство просто отобрало у компании лицензию на доступ к секретным данным.
Машзавод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Торги начинались в отметки в 3,6 млрд рублей.