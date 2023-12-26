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Заключена сделка купли-продажи пермского Завода им. Дзержинского

Заключена сделка купли-продажи пермского Завода им. Дзержинского

26 декабря 2023, 16:05
Фото: properm.ru
Государство отказалось от выкупа машиностроительного предприятия.

Конкурсный управляющий ФГУП «Машиностроительный завод имени Дзержинского» Лев Шляпин заключил договор купли-продажи предприятия с АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“». На информация об этом, размещённую на ЕФРСБ, обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Предприятие стало единственным участником торгов по продаже имущественного комплекса предприятия и предложило за него 725 млн рублей. Заключение договора купли-продажи означает, что от права преимущественного выкупа оборонного предприятия отказалась Российская Федерация.

В апреле по такой же цене пермское предприятие продали ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» из Москвы, но затем Минпромторг подал в суд, чтобы расторгнуть эту сделку. Конфликт был урегулирован в несудебном поле — министерство просто отобрало у компании лицензию на доступ к секретным данным.

Машзавод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Торги начинались в отметки в 3,6 млрд рублей.

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#Экономика#Продажа#Покупка#Завод им. Дзержинского
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