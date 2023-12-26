Жители Свердловской области стали чаще выбирать на Новый год подарки для здоровья

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Согласно информации сети «Здравсити», в Свердловской области в декабре (за неполный месяц) витаминов было продано на 36% больше, чем в ноябре, а спрос на аптечную косметику вырос на 13%. По словам экспертов, рост продаж товаров для здоровья, не являющихся лекарствами, обусловлен популяризацией здорового образа жизни. Из-за этого их чаще дарят, пишет tagilcity.ru.
Кроме этого, спрос растёт вследствие акций на подобные товары, проводимых накануне новогодних торжеств.
В то же время в декабре растут и продажи лекарственных препаратов, так как россияне пополняют домашние аптечки.
По словам руководителя департамента онлайн-продаж «Здравсити» Ильи Николаева, зима — время простудных и вирусных заболеваний, требующих наличия в доме определённых препаратов. Также не следует забывать в новогодние торжества о риске переедания и пищевых расстройств.
Ещё один влияющий на продажи фактор — ожидание роста цен в наступающем году. В том числе поэтому декабрь отличается повышенной динамикой продаж аптечных товаров.