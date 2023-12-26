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Жители Свердловской области стали чаще выбирать на Новый год подарки для здоровья

Жители Свердловской области стали чаще выбирать на Новый год подарки для здоровья

26 декабря 2023, 07:30
Фото: пресс-служба «Здравсити»
По данным статистики, в декабре в среднем на 20% относительно ноября увеличиваются продажи в аптеках. При этом витамины и аптечная косметика в чеках занимают большую долю.

Согласно информации сети «Здравсити», в Свердловской области в декабре (за неполный месяц) витаминов было продано на 36% больше, чем в ноябре, а спрос на аптечную косметику вырос на 13%. По словам экспертов, рост продаж товаров для здоровья, не являющихся лекарствами, обусловлен популяризацией здорового образа жизни. Из-за этого их чаще дарят, пишет tagilcity.ru.

Кроме этого, спрос растёт вследствие акций на подобные товары, проводимых накануне новогодних торжеств.

В то же время в декабре растут и продажи лекарственных препаратов, так как россияне пополняют домашние аптечки.

По словам руководителя департамента онлайн-продаж «Здравсити» Ильи Николаева, зима — время простудных и вирусных заболеваний, требующих наличия в доме определённых препаратов. Также не следует забывать в новогодние торжества о риске переедания и пищевых расстройств.

Ещё один влияющий на продажи фактор — ожидание роста цен в наступающем году. В том числе поэтому декабрь отличается повышенной динамикой продаж аптечных товаров.

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