Жители Свердловской области стали чаще выбирать на Новый год подарки для здоровья

Согласно информации сети «Здравсити», в Свердловской области в декабре (за неполный месяц) витаминов было продано на 36% больше, чем в ноябре, а спрос на аптечную косметику вырос на 13%. По словам экспертов, рост продаж товаров для здоровья, не являющихся лекарствами, обусловлен популяризацией здорового образа жизни. Из-за этого их чаще дарят, пишет tagilcity.ru.