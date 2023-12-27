Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Одним из ключевых событий стало утверждение Национального проекта по развитию беспилотной авиации и Плана первоочередных действий по его реализации, который вступит в силу 1 января 2024 года. В рамках обеспечения федеральных и региональных потребностей был разработан План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение БАС и услуг с их использованием. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) назначена базовым поставщиком БАС, пишет rostovgazeta.ru.
ГТЛК также разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем, которая будет запущена в январе следующего года. Это позволит развивать производство и удовлетворять потребность в БАС.
Стоит отметить, что в части эксплуатации в отрасли беспилотных авиационных систем была проведена работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для эксплуатации БАС. В этом году были выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и другая разрешительная документация, разработаны требования к инфраструктуре и созданы меры поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. Правительством РФ в декабре были установлены критерии для определения авиабеспилотников как продукции российского производства.
Отдельно стоит отметить введение новых экспериментально-правовых режимов для апробации технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием, считает, что в 2023 году индустрия БАС сделала мощный рывок и стала реальной отраслью экономики.
«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — отметил руководитель компании «БАС».
Специалистами компании разработаны дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах Российской Федерации, а с большинством территорий заключены соглашения о сотрудничестве. В нескольких регионах провели подготовку к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС.
Флот компании «БАС» уже сегодня готов предоставлять услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и грузовой перевозке. Генеральный директор Алексей Варятченко ранее неоднократно подчеркивал, что его компания работает над формированием набора рыночных услуг и планирует начать их оказание в 2024 году.