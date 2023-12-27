Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации

Стоит отметить, что в части эксплуатации в отрасли беспилотных авиационных систем была проведена работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для эксплуатации БАС. В этом году были выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и другая разрешительная документация, разработаны требования к инфраструктуре и созданы меры поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. Правительством РФ в декабре были установлены критерии для определения авиабеспилотников как продукции российского производства.