properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации

Алексей Варятченко рассказал о программах развития беспилотной авиации

27 декабря 2023, 09:20
Фото: Артём Ганжа
Индустрия беспилотных авиационных систем (БАС) подводит итоги уходящего года, который оказался насыщенным событиями, имеющими стратегическую важность.

Одним из ключевых событий стало утверждение Национального проекта по развитию беспилотной авиации и Плана первоочередных действий по его реализации, который вступит в силу 1 января 2024 года. В рамках обеспечения федеральных и региональных потребностей был разработан План государственного гражданского заказа (план ГГЗ) на приобретение БАС и услуг с их использованием. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) назначена базовым поставщиком БАС, пишет rostovgazeta.ru.

ГТЛК также разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем, которая будет запущена в январе следующего года. Это позволит развивать производство и удовлетворять потребность в БАС.

Стоит отметить, что в части эксплуатации в отрасли беспилотных авиационных систем была проведена работа по оптимизации нормативно-правового регулирования для эксплуатации БАС. В этом году были выданы первые сертификаты эксплуатантов БАС и другая разрешительная документация, разработаны требования к инфраструктуре и созданы меры поддержки разработчиков, производителей и эксплуатантов. Правительством РФ в декабре были установлены критерии для определения авиабеспилотников как продукции российского производства.

Отдельно стоит отметить введение новых экспериментально-правовых режимов для апробации технологий применения БАС в различных отраслях экономики. Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС», первого российского оператора услуг беспилотников с государственным участием, считает, что в 2023 году индустрия БАС сделала мощный рывок и стала реальной отраслью экономики.

«В ряде субъектов РФ утверждены и готовы к выполнению региональные программы развития БАС», — отметил руководитель компании «БАС».

Специалистами компании разработаны дорожные карты развития услуг БАС в нескольких регионах Российской Федерации, а с большинством территорий заключены соглашения о сотрудничестве. В нескольких регионах провели подготовку к открытию филиалов и центров по развитию услуг БАС.

Флот компании «БАС» уже сегодня готов предоставлять услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и грузовой перевозке. Генеральный директор Алексей Варятченко ранее неоднократно подчеркивал, что его компания работает над формированием набора рыночных услуг и планирует начать их оказание в 2024 году.

Подпишитесь
Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава девятнадцатая: три тазика оливье
Сегодня, 07:00
Сотрудники ФСБ изымают документы из пермского министерства. С чем это связано
Сегодня, 07:28
Ставки выросли, господа. Как менялись цены на жилье в Перми, и что будет дальше?
Сегодня, 02:00
В Иркутске передано в суд уголовное дело о взятках пермского чиновника от медицины
Сегодня, 06:55
Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый год
Сегодня, 04:38
Политика и ничего личного. ТОП-100 самых влиятельных людей Пермского края
Вчера, 02:00