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Published Вчера, 21:30

Modified Вчера, 21:32

Updated Вчера, 21:32

Бочкарев: в Москве начали поиск технологии для соединения двух радиусов метро

Бочкарев: в Москве начали поиск технологии для соединения двух радиусов метро

26 декабря 2023, 21:30
Фото: 1MI
Москва начала поиск технологии для соединения двух радиусов метро, проработка вопроса включает решение проблемы пещеристых известняков и напора подземных вод, а также вывоз грунта из исторического центра столицы.

Московские специалисты занялись разработкой технологии, которая поможет соединить два различных радиуса метро в городе. Об этом сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, пишет 360tv.ru.

По словам Бочкарева, данный вопрос находится в стадии проработки. Инженеры ищут такие технологии, которые позволят без сбоев и проблем построить тоннель в плотно застроенном центре Москвы. Однако здесь возникает несколько сложностей, которые нельзя решить простым способом.

Один из проблемных моментов — это особенности грунта, который является пещеристым известняком, а также высокий напор подземных вод. Если будет выкопан котлован, то ситуация только ухудшится, так как вода начнет сильнее проникать.

«Данный тип горной породы не может замерзнуть полностью, и вода найдет пути для прохода», — пояснил Бочкарев.

Кроме того, необходимо также обдумать, как вывезти выкопанный грунт из исторического центра Москвы через загруженные дороги. В свое время СССР не смог построить второй выход из станции «Комсомольская» на площади трех вокзалов из-за этих проблем.

«Существующие на то время технологии не позволяли решить данную задачу. Поэтому мы продолжим поиск новых подходов», — заключил заместитель мэра.

Параллельно с данным проектом в центре Москвы также проводится реконструкция газопровода «Голутвинский». Эксперты будут прокладывать трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.

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