Бочкарев: в Москве начали поиск технологии для соединения двух радиусов метро

Posted Вчера, 21:30
Published Вчера, 21:30
Modified Вчера, 21:32
Updated Вчера, 21:32
Московские специалисты занялись разработкой технологии, которая поможет соединить два различных радиуса метро в городе. Об этом сообщил Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, пишет 360tv.ru.
По словам Бочкарева, данный вопрос находится в стадии проработки. Инженеры ищут такие технологии, которые позволят без сбоев и проблем построить тоннель в плотно застроенном центре Москвы. Однако здесь возникает несколько сложностей, которые нельзя решить простым способом.
Один из проблемных моментов — это особенности грунта, который является пещеристым известняком, а также высокий напор подземных вод. Если будет выкопан котлован, то ситуация только ухудшится, так как вода начнет сильнее проникать.
«Данный тип горной породы не может замерзнуть полностью, и вода найдет пути для прохода», — пояснил Бочкарев.
Кроме того, необходимо также обдумать, как вывезти выкопанный грунт из исторического центра Москвы через загруженные дороги. В свое время СССР не смог построить второй выход из станции «Комсомольская» на площади трех вокзалов из-за этих проблем.
«Существующие на то время технологии не позволяли решить данную задачу. Поэтому мы продолжим поиск новых подходов», — заключил заместитель мэра.
Параллельно с данным проектом в центре Москвы также проводится реконструкция газопровода «Голутвинский». Эксперты будут прокладывать трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки.