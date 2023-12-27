Два диспансера для душевнобольных в Перми переезжают в новую психбольницу

Площадь нового корпуса составила 9 тыс. кв. м. с расчетом на 370 пациентов в смену. Помимо того, будет действовать дневной стационар на 75 мест, кабинеты электроэнцефалографии (ЭЭГ) и эхоэнцефалографии (ЭХО), помещения для лечебных и психореабилитационных мероприятий, кабинеты медицинской психологии, трудотерапии и зал лечебной физкультуры.