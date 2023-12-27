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Два диспансера для душевнобольных в Перми переезжают в новую психбольницу

Два диспансера для душевнобольных в Перми переезжают в новую психбольницу

27 декабря 2023, 08:22
Фото: Министерство здравоохранения Пермского края
После лицензирования объекта туда планируют перевести еще ряд подразделений.

В Перми завершено строительство психоневрологического диспансера на улице Лодыгина, 10. Психбольница уже оснащена медицинским оборудованием и мебелью. Информацию об этом сообщает пресс-служба минздрава Пермского края.

Площадь нового корпуса составила 9 тыс. кв. м. с расчетом на 370 пациентов в смену. Помимо того, будет действовать дневной стационар на 75 мест, кабинеты электроэнцефалографии (ЭЭГ) и эхоэнцефалографии (ЭХО), помещения для лечебных и психореабилитационных мероприятий, кабинеты медицинской психологии, трудотерапии и зал лечебной физкультуры.

После того, как объект будет лицензирован, планируется переезд подразделений с Петропавловской, 74, и частичный переезд с Революции, 56.

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