Два диспансера для душевнобольных в Перми переезжают в новую психбольницу

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Перми завершено строительство психоневрологического диспансера на улице Лодыгина, 10. Психбольница уже оснащена медицинским оборудованием и мебелью. Информацию об этом сообщает пресс-служба минздрава Пермского края.
Площадь нового корпуса составила 9 тыс. кв. м. с расчетом на 370 пациентов в смену. Помимо того, будет действовать дневной стационар на 75 мест, кабинеты электроэнцефалографии (ЭЭГ) и эхоэнцефалографии (ЭХО), помещения для лечебных и психореабилитационных мероприятий, кабинеты медицинской психологии, трудотерапии и зал лечебной физкультуры.
После того, как объект будет лицензирован, планируется переезд подразделений с Петропавловской, 74, и частичный переезд с Революции, 56.