Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый год

Кроме того, в период с 30 декабря по 8 января прием будут вести дежурные врачи-стоматологи, попасть к ним можно по графику работы, который вы можете уточнить, позвонив в интересующую поликлинику. Неотложная помощь в поликлиниках продолжит принимать пациентов в штатном режиме ежедневно с 8:00 до 24:00, вызвать врача на дом можно с 8:00 до 23:00.