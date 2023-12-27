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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Как работают поликлиники, травмпункты в Прикамье в новогодние выходные 2024

Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый год

27 декабря 2023, 04:38
Фото: fusionbrain.ai

Как работают поликлиники, травмпункты в Прикамье в новогодние выходные 2024

Количество врачей в службах медицины катастроф будет увеличено.

Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Пермского края в новогодние праздники. Попасть на прием, пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр или диагностические исследования можно будет 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января. В эти же дни можно прийти на прием к дежурным участковым врачам-терапевтам, педиатрам, акушерам-гинекологам и другим специалистам.

Все праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, в режиме записи обращений будет работать единая региональная информационно-справочная служба 122. Вызвать врача на дом в Перми можно по номеру 122, номера для других округов и районов отличаются — нужно уточнить их на сайте вашего учреждения.

Кроме того, в период с 30 декабря по 8 января прием будут вести дежурные врачи-стоматологи, попасть к ним можно по графику работы, который вы можете уточнить, позвонив в интересующую поликлинику. Неотложная помощь в поликлиниках продолжит принимать пациентов в штатном режиме ежедневно с 8:00 до 24:00, вызвать врача на дом можно с 8:00 до 23:00.

Работа стационаров, в том числе перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, организована в штатном режиме — прием, операции и лечение будут проходить круглосуточно. В усиленном режиме станут работать травмпункты, скорая помощь, службы медицины катастроф, санитарная авиация и неотложная медицинская помощь — связаться с ними можно в любое время. В службах медицины катастроф на дежурство заступит больше врачей, чем в обычные дни.

В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщают, что в период с 30 декабря по 8 января будут проходить:

  • экспресс-тестирование и ПЦР-тестирование на коронавирус, ОРВИ и грипп;
  • наблюдение пациентов, проходящих амбулаторное лечение при коронавирусе, ОРВИ и гриппе;
  • выдача лекарств.
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