Известен график работы поликлиник и травмпунктов в Прикамье в Новый год

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Стало известно, как будут работать медицинские учреждения Пермского края в новогодние праздники. Попасть на прием, пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр или диагностические исследования можно будет 30 декабря, 3, 4, 5 и 6 января. В эти же дни можно прийти на прием к дежурным участковым врачам-терапевтам, педиатрам, акушерам-гинекологам и другим специалистам.
Все праздничные дни, с 31 декабря по 8 января, в режиме записи обращений будет работать единая региональная информационно-справочная служба 122. Вызвать врача на дом в Перми можно по номеру 122, номера для других округов и районов отличаются — нужно уточнить их на сайте вашего учреждения.
Кроме того, в период с 30 декабря по 8 января прием будут вести дежурные врачи-стоматологи, попасть к ним можно по графику работы, который вы можете уточнить, позвонив в интересующую поликлинику. Неотложная помощь в поликлиниках продолжит принимать пациентов в штатном режиме ежедневно с 8:00 до 24:00, вызвать врача на дом можно с 8:00 до 23:00.
Работа стационаров, в том числе перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, организована в штатном режиме — прием, операции и лечение будут проходить круглосуточно. В усиленном режиме станут работать травмпункты, скорая помощь, службы медицины катастроф, санитарная авиация и неотложная медицинская помощь — связаться с ними можно в любое время. В службах медицины катастроф на дежурство заступит больше врачей, чем в обычные дни.
В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщают, что в период с 30 декабря по 8 января будут проходить: