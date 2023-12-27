Книга о вкусной и здоровой Перми. Глава девятнадцатая: три тазика оливье

Но накануне Нового года и при подготовке обильного, разрешенного Дедом Морозом массового ночного дожора сограждане вдруг вспоминают про «Оливье», начинают собирать «Зимний» или «Мимозу» и закупать всё для «шубы». Конечно, мало кто бегает для исполнения рецепта по Люсьену Оливье из 60-х позапрошлого века. Хотя теперь почти в любом магазине найти куропаток и раков куда проще, чем в 70-е прошлого века, когда «Оливье» (он же «Столичный» и «Зимний») был так же популярен, как его нарезка на экранах «Иронии судьбы».